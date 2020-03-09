«Теперь понятно». Доллар снова растет - это надолго?

Источник материала: Tut.by

Нефть в мире подешевела практически на треть . Это привело к резкому падению сначала российского рубля, а за ним и белорусского. Вместе с Белагропромбанком мы объясняем, что будет дальше на рынке валют.

Что вообще происходит с валютой? В понедельник утром торговля на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с подорожания доллара на 3,7% и евро на 5,3%, а российский рубль при этом упал на 4,1%. К полудню понедельника доллар подорожал на 5%, евро — на 6,2%. Банки в обменниках установили курсы выше 2,42 рубля за доллар и 2,7 рубля за евро. Повлияло на курсы валют сильное падение цен на нефть — на целых 30%.

Почему так сильно подешевела нефть? В пятницу, 6 марта, страны — участницы ОПЕК+ должны были договориться о сокращении добычи нефти. Но так и не пришли к консенсусу и разорвали сделку 2016 года. Спустя несколько часов лидер по добыче нефти и ведущий игрок на рынке Саудовская Аравия предложила своим покупателям, США, странам Европы и Азии, с 1 апреля скидки на свою нефть. Эта новость привела к падению цен на нефть на мировых биржах практически на треть. В результате в России курс изменился более чем на 10%: до 75 российских рублей за доллар и 85 российских рублей за евро. Российский рынок валют максимально чувствителен к ценам на нефть: когда цена на нефть падает, курс российского рубля неизбежно снижается по отношению к доллару и евро. Минфин России объявил, что будет продавать валюту, чтобы компенсировать потери, которые недополучит российский бюджет из-за обвала цен на нефть. А Центробанк России в течение 30 дней прекратит покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, сообщает rbc.ru.

Как со всем этим связан белорусский рубль? Курс белорусского рубля практически всегда реагирует на изменения на валютном рынке России. Как правило, когда дорожает корзина валют по отношению к российскому рублю, то же происходит по отношению к белорусскому. Стоит помнить, что, будучи страной, активно экспортирующей нефтепродукты, Беларусь тоже зависима от цен на нефть на мировом рынке. Минск зарабатывает на разнице покупаемой в России нефти и продаваемых на других рынках нефтепродуктах, и если цена падает, доходы сокращаются. Это сказывается на рынке валют. Снижение валютных доходов страны в первые месяцы уже повлияло на курсы рубля. С начала года он постепенно дешевел по отношению к основным валютам. Случившееся 9 марта падение курса белорусского рубля было неизбежным последствием ситуации на рынках нефти и валют в России и мире. Если в результате вырастет спрос на доллар на Белорусской валютно-фондовой бирже, то это еще больше будет давить на рубль. Подорожание доллара — хоть и неприятное, но пока еще не катастрофическое событие. Эксперты Исследовательского центра ИПМ считают, что рубль в реальном выражении на начало года был переоценен на 4%. Это значит, что он может дешеветь на 5-7% по отношению ко всем валютам без нанесения удара экономике и ускорения инфляции. Нацбанк, хоть и не согласен с переоцененностью белорусского рубля, тоже признавал, что курс в 2020 году может колебаться больше, чем это происходило в прошлом году.

Нацбанк не станет искусственно сдерживать курсы валют? Режим обменного курса в Беларуси плавающий, то есть он устанавливается спросом и предложением. Но когда происходят такие резкие краткосрочные колебания курсов, как 9 марта, Нацбанк их сглаживает, в том числе предлагая на рынке валюту. В долгосрочной перспективе Нацбанк не будет искусственно сдерживать колебания курса белорусского рубля. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он отметил, что все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля оценить пока невозможно. Но Нацбанк будет выстраивать свою стратегию исходя из ситуации в России, передает его слова сайт правительства. Нацбанк также подтвердил, что сложившийся на торгах 9 марта курс белорусского рубля "отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть". — В этих условиях именно гибкий, плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке, — отметили в Нацбанке. Регулятор заверяет, что по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

И все же: рубль будет и дальше падать? Не исключено, что ближайшие дни валюта продолжит скакать. Но, скорее всего, рост курса доллара и евро по отношению к белорусскому рублю будет временным. Как именно будет меняться курс валют, в первую очередь зависит от развития ситуации на нефтяном рынке. Если Саудовская Аравия действительно решила экспортировать нефть по цене в 30-35 долларов за баррель, а не просто использовала свое предложение для давления на Россию, вынуждая ее принять параметры соглашения по сокращению добычи нефти, то белорусский рубль в течение этого времени будет дешеветь вслед за российским. Если же страны договорятся по нефти, то валютный (сначала российский, а следом — и белорусский) рынок вернется в свое прежнее состояние. Такую оценку дает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук. В Нацбанке считают, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам.

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