В 2014 году власти хотели cтроить завод по выпуску коробок передач. Что с проектом?

Источник материала: Tut.by

Министерство промышленности Беларуси не отказалось строить завод по выпуску коробок передач, который инициировало в 2014 году. Реализация проекта перенесена в китайско-белорусский индустриальный парк в «Великий камень», следует из ответа Минпрома на запрос TUT.BY.



Фото: TUT.BY

«В связи с экономической целесообразностью реализация проекта перенесена в индустриальный парк „Великий камень“. На его территории уже существует развитая инженерная и транспортная инфраструктура. Строительство этих объектов не потребуется», пояснили в Минпроме.

Напомним, в 2014 году власти Беларуси задались целью построить новый завод по производству коробок передач. Было зарегистрировано юрлицо — ОАО «Завод гидромеханических передач» (100% акций принадлежит государству). Финансирование проекта должно было осуществляется «за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома и иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе с привлечением кредита, предоставляемого под гарантию правительства».

Завод хотели построить до конца 2017 года в Минском районе рядом с поселком Гатово на земельном участке площадью 12,6 га. По замыслу властей , новое предприятие должно заместить поставки импортных коробок передач, которые покупают белорусские гиганты машиностроения. Однако проект так и не начали.

В 2017-2018 годах Минпром попытался реанимировать его, искал партнеров и инвесторов.

В начале 2020 года увидело свет постановление Совмина № 19, которым признано утратившим силу постановление правительства от 15 августа 2018 г. № 599 «О реализации инвестиционного проекта «Строительство завода коробок передач». Тот документ поручал Минпрому Беларуси и «Заводу гидромеханических передач» провести конкурс по выбору подрядчика на разработку и запуск серийного производства и строительство инженерной инфраструктуры к заводу коробок передач.

Как пояснили TUT.BY в Минпроме, в 2019 году реализация проекта перенесена в индустриальный парк «Великий камень». Для этого создали совместное предприятие — «Фаст-МАЗ». Его учредителями выступили Минский автозавод и китайская компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка. Ожидается, что первая продукция завода «Фаст-МАЗ» появится в начале 2021 года. На первоначальном этапе предприятие сможет выпускать свыше 10 тысяч коробок передач, сказали в Минпроме.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. «Вслед за собственным дизельным двигателем МАЗ-Weichai мы получим и свои механические коробки передач белорусского производства. Это позволит повысить оперативность снабжения производства, оптимизирует логистику и даст возможность регулировать коммерческую деятельность совместного предприятия», — говорили на Минском автозаводе во время церемонии начала реализации проекта.