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В 2014 году власти хотели cтроить завод по выпуску коробок передач. Что с проектом?
09.03.2020 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство промышленности Беларуси не отказалось строить завод по выпуску коробок передач, который инициировало в 2014 году. Реализация проекта перенесена в китайско-белорусский индустриальный парк в «Великий камень», следует из ответа Минпрома на запрос TUT.BY.
«В связи с экономической целесообразностью реализация проекта перенесена в индустриальный парк „Великий камень“. На его территории уже существует развитая инженерная и транспортная инфраструктура. Строительство этих объектов не потребуется», пояснили в Минпроме.
Напомним, в 2014 году власти Беларуси
Завод хотели построить до конца 2017 года в Минском районе рядом с поселком Гатово на земельном участке площадью 12,6 га. По
В 2017-2018 годах Минпром
В начале 2020 года увидело свет постановление Совмина № 19, которым признано утратившим силу постановление правительства от 15 августа 2018 г. № 599 «О реализации инвестиционного проекта «Строительство завода коробок передач». Тот документ поручал Минпрому Беларуси и «Заводу гидромеханических передач» провести конкурс по выбору подрядчика на разработку и запуск серийного производства и строительство инженерной инфраструктуры к заводу коробок передач.
Как пояснили TUT.BY в Минпроме, в 2019 году реализация проекта перенесена в индустриальный парк «Великий камень». Для этого создали совместное предприятие — «Фаст-МАЗ». Его учредителями выступили Минский автозавод и китайская компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai.
Под будущий завод выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка. Ожидается, что первая продукция завода «Фаст-МАЗ» появится в начале 2021 года. На первоначальном этапе предприятие сможет выпускать свыше 10 тысяч коробок передач, сказали в Минпроме.
Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. «Вслед за собственным дизельным двигателем МАЗ-Weichai мы получим и свои механические коробки передач белорусского производства. Это позволит повысить оперативность снабжения производства, оптимизирует логистику и даст возможность регулировать коммерческую деятельность совместного предприятия», —
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Министерство промышленности Беларуси не отказалось строить завод по выпуску коробок передач, который инициировало в 2014 году. Реализация проекта перенесена в...
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