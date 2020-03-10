"Не стоит покупать дом, если собираетесь там жить только летом". Личная история читательницы о жизни за городом

"Цены были атомные, но нам повезло"

- Сразу предупрежу, фото дома показать не могу - покупатели не одобрили эту идею, а поскольку это теперь их собственность, это было бы некорректно, - рассказывает Ирина. - Мы купили дом, чтобы было где лето проводить с детьми, у нас их трое. Да, мы оба хорошо зарабатываем, и мы не льготники - такое тоже бывает.

Когда искали дом, цены были атомные. То, что нам его продали всего за 108 тысяч, объясняется удачным стечением обстоятельств: владельцы уезжали из страны навсегда, хотели продать за неделю, и готовы были торговаться.

Коттедж в 160 квадратных метров на 15 сотках выглядел изнутри довольно замысловато. Выяснилось, что его достраивали, пристраивали - собственно, внутри был спрятан деревенский сруб. Но пристраивали грамотно - весь сруб стал кухней-гостиной, сделали красивую террасу, три спальни, два санузла, пристроили сауну. Все, что нам пришлось доделать - это перекрасить стены и обустроить мансардный уровень под игровую и кинозал для детей.

Несколько лет подряд мы действительно проводили там лето: детям в деревне нравилось. Мужу тоже, он любит отдыхать, работая по дереву, - на участке есть отдельная мастерская, так что отдыхал там все выходные. Поэтому у дома появились беседка, детский городок для младшенькой.

"Не смогли найти няню с машиной, чтобы к нам приезжала"

- Но кроме выходных есть будни, летом в том числе. И тут уже возникают сложности. В городе мы нанимали няню, которая присматривала за младшей, но в деревню мы ее заманить не смогли. И найти альтернативу (няню с машиной, готовую к нам приезжать) тоже. Мне пришлось сменить работу, перейти на фриланс, а это снизило наш уровень доходов.

Кроме того, дом и земля постоянно требуют заботы. В подкорку записано: если у тебя есть земля, надо на ней растить хотя бы укроп. А если теплица (а теплица там была) - огурцы обязательны. Муж не понимал, как это - ничего не садить, если воткни семена - и само вырастет. А я коренная минчанка, в моем детстве даже дачи не было, я ничего в этом не смыслю...

Два года назад старший сын уехал учится за границу, год назад в чешский вуз поступила дочка - потребность в доме, как говорят родители, отпала. А потребность в деньгах возросла - дети учатся бесплатно, но содержать их по-прежнему нужно.

- В общем, мы решили дом продать. Прошлой осенью наняли агента. Он сделал красивые объявления, но заверил, что цену мы хотим несусветную (мы поначалу хотели 130 тысяч долларов) и надо готовится к торгу. Слово "торг" фигурировало в объявлениях, но - никто домом не интересовался. За первые два месяца продажи на просмотр приехала только одна пара.