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"Не стоит покупать дом, если собираетесь там жить только летом". Личная история читательницы о жизни за городом
10.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наши читатели Ирина и Игорь купили шесть лет назад коттедж под Фаниполем в качестве места, где можно жить летом, за 108 тысяч долларов в эквиваленте на тот момент. Вложились в дизайн и обустройство, а не так давно продали за 120 тысяч. И сделали несколько выводов, которыми решили поделится.
"Цены были атомные, но нам повезло"
- Сразу предупрежу, фото дома показать не могу - покупатели не одобрили эту идею, а поскольку это теперь их собственность, это было бы некорректно, - рассказывает Ирина. - Мы купили дом, чтобы было где лето проводить с детьми, у нас их трое. Да, мы оба хорошо зарабатываем, и мы не льготники - такое тоже бывает.
Когда искали дом, цены были атомные. То, что нам его продали всего за 108 тысяч, объясняется удачным стечением обстоятельств: владельцы уезжали из страны навсегда, хотели продать за неделю, и готовы были торговаться.
Коттедж в 160 квадратных метров на 15 сотках выглядел изнутри довольно замысловато. Выяснилось, что его достраивали, пристраивали - собственно, внутри был спрятан деревенский сруб. Но пристраивали грамотно - весь сруб стал кухней-гостиной, сделали красивую террасу, три спальни, два санузла, пристроили сауну. Все, что нам пришлось доделать - это перекрасить стены и обустроить мансардный уровень под игровую и кинозал для детей.
Несколько лет подряд мы действительно проводили там лето: детям в деревне нравилось. Мужу тоже, он любит отдыхать, работая по дереву, - на участке есть отдельная мастерская, так что отдыхал там все выходные. Поэтому у дома появились беседка, детский городок для младшенькой.
"Не смогли найти няню с машиной, чтобы к нам приезжала"
- Но кроме выходных есть будни, летом в том числе. И тут уже возникают сложности. В городе мы нанимали няню, которая присматривала за младшей, но в деревню мы ее заманить не смогли. И найти альтернативу (няню с машиной, готовую к нам приезжать) тоже. Мне пришлось сменить работу, перейти на фриланс, а это снизило наш уровень доходов.
Кроме того, дом и земля постоянно требуют заботы. В подкорку записано: если у тебя есть земля, надо на ней растить хотя бы укроп. А если теплица (а теплица там была) - огурцы обязательны. Муж не понимал, как это - ничего не садить, если воткни семена - и само вырастет. А я коренная минчанка, в моем детстве даже дачи не было, я ничего в этом не смыслю...
Два года назад старший сын уехал учится за границу, год назад в чешский вуз поступила дочка - потребность в доме, как говорят родители, отпала. А потребность в деньгах возросла - дети учатся бесплатно, но содержать их по-прежнему нужно.
- В общем, мы решили дом продать. Прошлой осенью наняли агента. Он сделал красивые объявления, но заверил, что цену мы хотим несусветную (мы поначалу хотели 130 тысяч долларов) и надо готовится к торгу. Слово "торг" фигурировало в объявлениях, но - никто домом не интересовался. За первые два месяца продажи на просмотр приехала только одна пара.
Мы с мужем начали беспокоится, полезли изучать объявления и сравнивать, что по чем продают вокруг нас.
В ценовом диапазоне 110-130 тысяч оказались в основном газосиликатные коробки, построенные специально на продажу, и устрашающие сооружения из 90-х, которые дешевле снести и построить что-то новое, чем реконструировать. Буквально пару домов были готовы для проживания, но ремонты там были убогие. Наши трехметровые потолки и скандинавский стиль, уверена, выигрывали. Мы нашли пару похожих на наш домов, но они выставлялись заметно дороже, чем наш.
"Я считаю, что агент не доработал"
- Я понимаю, что каждый кулик свое болото хвалит, но мы уверены - наш дом выгодно выделялся по соотношению цены и качества. Он теплый, светлый, с экономичной автоматизированной системой отопления.
Впрочем, агент настаивал: у нашего дома есть минус: он не с нуля построен, а достраивался. И то, что это никак не влияет на его качество, мало кого переубедит. Люди любят новые дома. И у новостроев, пусть и без заборов на участке, без ландшафтного дизайна, непонятно как построенных, неизвестно, сколько "жрущих" в отопительный сезон, больше шансов быть проданными.
А еще агент уверял: у людей нет денег. Шанс продать дом дороже, чем за 100 тысяч, ничтожно мал. Если бы дом был в самом Фаниполе, мол, продали бы быстро, а в деревне - нет, рассчитывайте ждать "своего" покупателя.
Вторых покупателей агент привез только после Нового года. Семейной паре понравился наш камин, атмосфера дома, беседка. Но решение о покупке они приняли, когда поняли, что знакомы с моим мужем - рассмотрели наш семейный портрет в гостиной. Игорь приехал, сам им рассказал о всех плюсах и нюансах, согласился скинуть 10 тысяч. Так что даже не знаю, кто продал дом - агент или муж. Но агент свои деньги, конечно, получил. Хотя я и считаю, что он их не отработал.
Ирина думает, что история с продажей дома будет полезна тем, кто хочет дом за городом исключительно для летнего проживания:
- Если вы понимаете, что дом вам будет нужен на несколько лет, и только в теплое время года, лучше рассмотрите вариант аренды. Мы чудом отбили вложенные деньги - и только потому, что обустраивали его не с нуля, кроме того, в процессе эксплуатации не вылезли какие-то недочеты, дом и коммуникации действительно были построены на совесть. Покупать или строить дом имеет смысл только если вы хотите там жить круглый год, любите копаться в земле, стричь газоны, и вам не нужно каждый день возить детей в школу, на кружки и обратно. Думаю, мы с мужем созреем к покупке дома еще раз - когда соберемся на пенсию. Правда, не факт, что это будет дом под Минском и вообще в Беларуси.
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"Не стоит покупать дом, если собираетесь там жить только летом". Личная история читательницы о жизни за городом
Наши читатели Ирина и Игорь купили шесть лет назад коттедж под Фаниполем в качестве места, где можно жить летом, за 108 тысяч долларов в эквиваленте на тот момент....
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