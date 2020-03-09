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Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

09.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

Страны ОПЕК и ОПЕК+ впервые с конца 2016 года не смогли договориться о деталях сделки по сокращению добычи нефти, что привело к резким колебаниям на нефтяном рынке и валютных биржах. Почему это произошло, причем здесь коронавирус и что будет дальше — в материале sb.by.

С чего все началось?

В начале февраля цены на нефть рухнули до 13-месячного минимума. Причиной послужило сокращение потребления «черного золота» в Китае на 20%, где из-за вспышки нового коронавируса массово закрывались предприятия.

Казалось бы, как одна страна может так сильно «обвалить» цены на сырье? Дело в том, что КНР — крупнейший импортер нефти и потребляет порядка 14 млн баррелей в день — столько же, сколько Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Южная Корея вместе взятые.

Что за сделка ОПЕК и России?

Очевидно, чтобы сохранить баланс и не допустить дальнейшего падения цен Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) выступила с инициативой дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом на 0,5 млн баррелей должны были урезать нефтедобычу страны, не входящие в ОПЕК, среди которых и Россия.

Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

В Москве с такими условиями не согласились. Владимир Путин на совещании с нефтяными компаниями подчеркнул важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают нынешние цены на сырье, а накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при дальнейшем падении цен.

Когда в СМИ появились слухи о намерении России отказаться от новой сделки, цены на нефть покатились вниз. Когда стало известно, что переговоры в Вене зашли в тупик — «черное золото» обвалилось более чем на 40% до уровня в 31-32 доллара за майские фьючерсы марки Brent. Сказалась на ситуации и позиция Саудовской Аварии, которая изначально выступала одним из инициаторов сокращения добычи нефти, а из-за выхода из сделки России снизила цены на сырье и заявила о планах нарастить добычу до рекордного уровня.

Как отреагировал валютный рынок?

Резкое падение цен на нефть сильно ударило по российскому рублю, который стал сильно проседать относительно доллара и евро. В понедельник торги на Московской бирже не проходили из-за переноса выходного дня, но на Forex «американец» достигал 75 российских рублей, а евро — 85. Затем валюта соседей слегка подправила положение, как и нефть, но падение все равно стало ощутимым.

Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

Из-за ослабления российского рубля «захандрил» и белорусский. Сегодня национальная валюта ослабла относительно доллара и евро на 5,01% и 6,24% соответственно, российский рубль при этом обвалился на 4,78%.

Как реагирует на ситуацию Беларусь?

Премьер-министр Сергей Румас заявил, что Нацбанк в этой ситуации будет следовать рыночным тенденциям и не намерен искусственно сдерживать иностранные валюты.

При этом, по словам главы Правительства, падение цен на нефть может сработать для нас в плюс. «Это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — сказал премьер.

Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

В Нацбанке также подчеркнули, что сегодняшние курсы отражают рыночную ситуацию, поэтому искусственно влиять на них — не просто не имеет смысла, но и может навредить. «В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке», — отметил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.
Бежать ли в обменники сейчас и что будет дальше?
Само собой, резкий взлет иностранных валют может вызвать ажиотаж у обменных пунктов, но эксперты подчеркивают, что ни о какой девальвации белорусского рубля говорить не приходится, поэтому перед тем как брать «пиковые» доллар и евро, подумайте дважды.

«Мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам», — добавил Александр Тимошенко.

Цены на нефть обвалились, доллар и евро улетели вверх. Что происходит и стоит ли бежать в обменники?

Финансовый аналитик Михаил Грачев также полагает, что делать ускорение в направлении обменников не стоит, так как в дальнейшем инвалюты должны откатиться обратно.

«Если у людей есть на это лишние деньги, пусть идут, но проще купить что-то на внутреннем рынке, чем тратить на доллары. Если еще и доллар обвалится, как это происходит на мировых площадках, мы будем тогда просто с сожалением вспоминать, что вложились в него», — убежден эксперт.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин также обратил внимание на еще один позитивный момент в этой ситуации для белорусской экономики, помимо появившегося козыря в нефтяных переговорах. «Экспорт становится дешевле, что позволяет получать дополнительные конкурентные, ценовые преимущества на иностранных рынках. В этой ситуации нашим производителям, экспортерам надо активизироваться, быстро среагировать, поменять ценовые предложения на зарубежных рынках и предложить продукцию по интересным для покупателей ценам. Поймав тренд, мы сможем заработать на колебаниях», — цитирует Авдонина БЕЛТА.

Когда ситуация с нефтью и валютами стабилизируется пока непонятно, так как все зависит от ОПЕК в целом и России в частности. Не исключено, что из-за обвала национальной валюты Москва охотнее пойдет на уступки, а цены на нефть также резко, как падали, пойдут вверх. Даже при отсутствии сделки между крупными нефтедобывающими игроками цены на нефть в долгосрочной перспективе выровняются ближе к уровню в 40-45 долларов за баррель, так как та же Саудовская Аравия не может бесконечно демпинговать, а это следом приведет к росту и российского, и белорусского рубля.

sb.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Страны ОПЕК и ОПЕК+ впервые с конца 2016 года не смогли договориться о деталях сделки по сокращению добычи нефти, что привело к резким колебаниям на нефтяном рынке и...
 
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