Минфин повысил цены на скупку золота, платины и серебра у населения

Источник материала: Полесская правда



Министерство финансов постановлением № 8 от 4 марта увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 11 марта.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото: 375 – 36,43 руб. (ранее – 33,24 руб.); 500 – 48,57 руб. (ранее – 44,33 руб.); 583, 585 – 56,83 руб. (ранее – 51,86 руб.); 750 – 72,86 руб. (ранее – 66,49 руб.); 900 – 87,43 руб. (ранее – 79,79 руб.); 916 – 88,98 руб. (ранее – 81,20 руб.); 950 – 92,28 руб. (ранее – 84,22 руб.); 958 – 93,06 руб. (ранее – 84,93 руб.).

платина: 950 – 54 руб. (ранее – 53,38 руб.);

серебро: 750 – 0,81 руб. (ранее – 0,77 руб.); 800 – 0,86 руб. (ранее – 0,82 руб.); 875 – 0,95 руб. (ранее – 0,89 руб.); 916 – 0,99 руб. (ранее – 0,93 руб.); 925 – 1 руб. (ранее – 0,94 руб.); 960 – 1,04 руб. (ранее – 0,98 руб.).

