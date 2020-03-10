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Минфин повысил цены на скупку золота, платины и серебра у населения
10.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
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> Министерство финансов постановлением № 8 от 4 марта увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ сегодня...
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