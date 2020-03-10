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Минфин повысил цены на скупку золота, платины и серебра у населения

10.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минфин повысил цены на скупку золота, платины и серебра у населения
Министерство финансов постановлением № 8 от 4 марта увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 11 марта.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

  • золото:
    • 375 – 36,43 руб. (ранее – 33,24 руб.);
    • 500 – 48,57 руб. (ранее – 44,33 руб.);
    • 583, 585 – 56,83 руб. (ранее – 51,86 руб.);
    • 750 – 72,86 руб. (ранее – 66,49 руб.);
    • 900 – 87,43 руб. (ранее – 79,79 руб.);
    • 916 – 88,98 руб. (ранее – 81,20 руб.);
    • 950 – 92,28 руб. (ранее – 84,22 руб.);
    • 958 – 93,06 руб. (ранее – 84,93 руб.).
  • платина:
    • 950 – 54 руб. (ранее – 53,38 руб.);
  • серебро:
    • 750 – 0,81 руб. (ранее – 0,77 руб.);
    • 800 – 0,86 руб. (ранее – 0,82 руб.);
    • 875 – 0,95 руб. (ранее – 0,89 руб.);
    • 916 – 0,99 руб. (ранее – 0,93 руб.);
    • 925 – 1 руб. (ранее – 0,94 руб.);
    • 960 – 1,04 руб. (ранее – 0,98 руб.).

 
 
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> Министерство финансов постановлением № 8 от 4 марта увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ сегодня...
 
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