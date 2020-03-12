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Готовы взять 1000 электромобилей. Льготами свежего указа готовы воспользоваться службы доставки

12.03.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация предприятий онлайн-торговли Беларуси (АПОТ) направила на СЗАО «БЕЛДЖИ» просьбу при оценке потенциального рынка страны в электромобилях учитывать потребность членов ассоциации в электромобилях в количестве 1000 штук, говорится в сообщении АПОТ.


Фото предоставлено пресс-службой компании

Машины готовы купить «по приемлемым ценам, условиям приобретения, а также со схожими функциональными характеристиками действующего автопарка».

АПОТ объединяет интернет-гипермаркет «e-dostavka», копанию по доставке еды menu.by, онлайн-гипермаркет «ГиперМолл», сеть маркетов бытовой техники и электроники «Техно Медиа Трейд», Минский завод виноградных вин, интернет-магазин одежды и обуви Lamoda, а также портал Onliner. Для доставки заказов потребителям членами АПОТ используется около 930 автомобилей (преимущественно типа «каблук»), работающих на двигателях внутреннего сгорания.

Намерение пересесть на электромобили члены ассоциации подстегнул принятый главой государства указ по поддержке развития электротранспорта. Другими мотивами называют поддержание «зеленой» экономики и желание оптимизации затрат на доставку грузов потребителям.

В АПОТ рассчитывают на рост автопарка своих членов в случае положительного решения правительства о расширении перечня товаров, реализация которых возможна через интернет-магазины. Речь, в частности, о безрецептурных лекарствах и некоторых алкогольных напитках.

По данным Торгового реестра Беларуси в стране зарегистрировано свыше 21 тысяч интернет-магазинов. То есть, подчеркивают в ассоциации, потенциальный парк электромобилей, используемых при доставке товаров, заказанных в интернет-магазинах, может быть существенно выше.

 
 
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Ассоциация предприятий онлайн-торговли Беларуси (АПОТ) направила на СЗАО «БЕЛДЖИ» просьбу при оценке потенциального рынка страны в электромобилях учитывать...
 
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