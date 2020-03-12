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«Вопрос прорабатывается, страны будут уведомлены официально». Украина может закрыть наземные границы

12.03.2020 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина планирует закрыть часть своих наземных границ, чтобы остановить распространение коронавируса. Коснется ли это границ с Беларусью, пока неизвестно. В украинском посольстве в Минске говорят, что пока вопрос прорабатывается, страны будут уведомлены о решении официально.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

О намерении закрыть 170 из 219 контрольных пунктов пропуска на границе накануне заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Минздраве будут рассматривать целесообразность температурного скрининга во всех пунктах пропуска.

— Возможно, будем принимать решение и будем инициировать пропуск исключительно через международно признанные пункты въезда в Украину. То есть можем снизить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать и уезжать люди из других стран, а также граждане Украины. Это общемировая практика, — цитирует Ляшко РБК-Украина.

Как рассказали TUT.BY в посольстве Украины, в Беларуси пока все пункты пропуска открыты.

— На данный момент вопрос еще прорабатывается, идут консультации между заинтересованными сторонами. Пока все пункты пропуска работают. Как только будет принято окончательное решение, Украина будет официально информировать другие государства об этом решении, — рассказали TUT.BY в посольстве Украины в Беларуси.

Напомним, 11 марта Украина на три недели ввела карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина на три недели ввела карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200...
 
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