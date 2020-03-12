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В феврале замедлился рост цен на продтовары и тарифов на услуги — МАРТ

12.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В феврале замедлился рост цен на продтовары и тарифов на услуги — МАРТ

Прирост потребительских цен в феврале 2020 года составил 4,4% в годовом выражении (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а также цен на продовольственные товары. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«В феврале зафиксировано замедление годового прироста тарифов на услуги прежде всего за счет жилищно-коммунальных услуг. Годовой прирост цен на продовольственные товары уменьшился из-за снижения роста цен на плодово-овощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо», — отметили в МАРТ.

По отношению к январю увеличились цены на молоко и молочные продукты, снизились — на рыбу и рыбопродукты (на 0,3%), куриные яйца (на 1,3%), мясо и мясопродукты (на 0,3%). В сегменте плодово-овощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, виноград и яблоки.

В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019-2020 годов сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов, в частности, по итогам февраля 2020 года — до 7,4% в годовом выражении. В этом месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в феврале составила 1%.

https://www.belta.by

 
 
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Прирост потребительских цен в феврале 2020 года составил 4,4% в годовом выражении (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а...
 
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