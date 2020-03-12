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Источники: Беларусь ведет переговоры о поставке нефти с Саудовской Аравией
12.03.2020 22:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками о дополнительных поставках нефти, в первую очередь обратившись к потребителям российского сорта Urals, сообщает
Саудовская Аравия в начале недели объявила о рекордном сокращении официальных цен продажи (OSP) на свои сорта нефти с поставкой в апреле, а также о плане увеличить производство сырья до 13 миллионов баррелей в сутки, после того как 6 марта не смогла договориться с Россией о новых ограничениях добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. Вечером 12 марта нефтяные котировки достигли 33 долларов за баррель.
Государственная Saudi Aramco планирует поставлять на европейский рынок около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки сверх обычного объема из общего ожидаемого прироста добычи около 2,7 миллиона баррелей в сутки, сообщил
За последнюю неделю Саудовская Аравия провела переговоры с такими традиционными покупателями Urals, как финская Neste Oil, шведский Preem, французская Total и азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Им было предложено покупать арабскую нефть по «очень привлекательным ценам», отметили источники Рейтер. «Они стучат во все двери: берите дешево и много. Они разговаривают со всеми покупателями (Urals)», — сказал источник в крупной нефтяной компании на европейском рынке.
В частности, согласно информации агентства, Total хочет приобрести 600−700 тыс. баррелей в сутки в апреле, а турецкий НПЗ STAR азербайджанской SOCAR планирует закупить 3 млн баррелей саудовской нефти в этом же месяце.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель.
Новые ценовые предложения Саудовской Аравии могут заинтересовать даже таких традиционных потребителей Urals, как Беларусь, пишет Рейтер.
«Мы уже давно работаем в этом направлении… Мы с саудитами в Лондоне встречались… Сейчас цены у них просто замечательные», — сказал источник агентства в Беларуси.
Собеседники TUT.BY также утверждают, что Минск ведет переговоры с Саудовской Аравией
— Насколько знаю, не саудиты предлагали [свою нефть], а трейдеры, — говорит источник TUT.BY в нефтяной сфере. — Белорусы смотрят, что выгоднее. Но им комфортнее работать с Россией. Понятный сорт нефти, под него настройки, удобная логистика по «Дружбе». Поэтому допускаю, что наши могут сказать россиянам, если вы собрались «воевать» с саудитами, то мы вам готовы подставить плечо. То есть продолжить закупать нефть в больших объемах.
12 марта министр энергетики РФ Александр Новак провел совещание с руководителями ведущих нефтяных компаний России, которые выразили готовность работать при низких ценах на нефть, сообщает
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал TUT.BY, что «работа ведется со всеми, в том числе и с арабскими поставщиками». «Обстановка меняется очень быстро. Все новые предложения на рынке буквально сегодняшние. С ними надо работать», — пояснил он.
11 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас слетал в Москву и
В субботу, 7 марта, Александр Лукашенко
С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.
В январе-феврале белорусские НПЗ
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Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками о дополнительных поставках нефти, в первую очередь обратившись к потребителям российского сорта...
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