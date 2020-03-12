Источники: Беларусь ведет переговоры о поставке нефти с Саудовской Аравией

Источник материала: Tut.by

Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками о дополнительных поставках нефти, в первую очередь обратившись к потребителям российского сорта Urals, сообщает Рейтер . В числе потенциальных покупателей рассматривается и Беларусь.



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Саудовская Аравия в начале недели объявила о рекордном сокращении официальных цен продажи (OSP) на свои сорта нефти с поставкой в апреле, а также о плане увеличить производство сырья до 13 миллионов баррелей в сутки, после того как 6 марта не смогла договориться с Россией о новых ограничениях добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. Вечером 12 марта нефтяные котировки достигли 33 долларов за баррель.

Государственная Saudi Aramco планирует поставлять на европейский рынок около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки сверх обычного объема из общего ожидаемого прироста добычи около 2,7 миллиона баррелей в сутки, сообщил Рейтер источник, работающий на международный торговый дом.

За последнюю неделю Саудовская Аравия провела переговоры с такими традиционными покупателями Urals, как финская Neste Oil, шведский Preem, французская Total и азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Им было предложено покупать арабскую нефть по «очень привлекательным ценам», отметили источники Рейтер. «Они стучат во все двери: берите дешево и много. Они разговаривают со всеми покупателями (Urals)», — сказал источник в крупной нефтяной компании на европейском рынке.

В частности, согласно информации агентства, Total хочет приобрести 600−700 тыс. баррелей в сутки в апреле, а турецкий НПЗ STAR азербайджанской SOCAR планирует закупить 3 млн баррелей саудовской нефти в этом же месяце.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель.

Новые ценовые предложения Саудовской Аравии могут заинтересовать даже таких традиционных потребителей Urals, как Беларусь, пишет Рейтер.

«Мы уже давно работаем в этом направлении… Мы с саудитами в Лондоне встречались… Сейчас цены у них просто замечательные», — сказал источник агентства в Беларуси.

Собеседники TUT.BY также утверждают, что Минск ведет переговоры с Саудовской Аравией

— Насколько знаю, не саудиты предлагали [свою нефть], а трейдеры, — говорит источник TUT.BY в нефтяной сфере. — Белорусы смотрят, что выгоднее. Но им комфортнее работать с Россией. Понятный сорт нефти, под него настройки, удобная логистика по «Дружбе». Поэтому допускаю, что наши могут сказать россиянам, если вы собрались «воевать» с саудитами, то мы вам готовы подставить плечо. То есть продолжить закупать нефть в больших объемах.

12 марта министр энергетики РФ Александр Новак провел совещание с руководителями ведущих нефтяных компаний России, которые выразили готовность работать при низких ценах на нефть, сообщает РБК .

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал TUT.BY, что «работа ведется со всеми, в том числе и с арабскими поставщиками». «Обстановка меняется очень быстро. Все новые предложения на рынке буквально сегодняшние. С ними надо работать», — пояснил он.

11 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас слетал в Москву и передал российским чиновникам и нефтяникам «новые предложения по поставкам нефти». «На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора», — сказал Румас, но не уточнил детали предложения. При этом он заявил, что падение цен на нефть «дает дополнительную возможность договориться как с Российской Федерацией, так и с альтернативными поставщиками нефти».

В субботу, 7 марта, Александр Лукашенко заявил , что ему поступило предложение о покупке более 6 млн тонн нефти. Однако продавец не был назван.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.

В январе-феврале белорусские НПЗ работали на загрузке 50%, они переработали около 1,8 млн тонн нефти при плане 3,6−4 млн тонн. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн.