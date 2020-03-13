Как дизайн офиса может повлиять на продуктивность сотрудников: исследования и мнение

Большую часть дня мы проводим на работе, в офисе, но это не означает, что трудимся мы максимально продуктивно. Продуманный дизайн офисного пространства может значительно повысить эффективность работы. Создание комфортной среды – это ответ на извечные вопросы бизнеса: как помочь сотрудникам стать еще более эффективными и добиться процветания компании. Причем с наименьшими вложениями, считает управляющий директор компании Regus в Беларуси Екатерина Космачёва.
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Обычно работодатели не заботятся о том, удобно ли работать менеджеру, подходит ли окружающая его офисная среда тем производственным задачам, которые он решает. Арендовать офис и обставлять привыкли из экономических соображений: топ-менеджерам места и мебель получше, остальным подешевле. Дизайн интерьера, эргономичная мебель, красивые виды из окон, или близость к кафе даже не включаются в критерии выбора. В итоге люди получают рабочую среду по принципу «надо, чтобы был офис», то есть как повезёт.
Между тем, по данным исследования британской компании Office Genie, специализирующейся на офисном администрировании, человекоориентированный проект офиса может повысить уровень счастья коллектива на треть. В среднем плохо или очень плохо себя чувствуют на рабочих местах 35% сотрудников, и это может стать угрозой для бизнеса. Каждый третий работник трудится с недовольством, поэтому не вовлечен в процесс и не мотивирован на результат.
- Что показательно, ужасной офисную жизнь делают «бытовые мелочи», которые при грамотном подходе к дизайну офисного пространства могут быть ликвидированы без затрат, - говорит Екатерина Космачева. - По данным опроса белорусских офисных сотрудников, который провел в конце 2019 года Regus, наибольшее раздражение вызывают ненужное общение с занудными коллегами, шум от телефонных разговоров или общения коллег рядом (по 41%), невозможность настроить «под себя» рабочее место (39%), посторонние запахи: пота или духов (42%), а также еды (29%). Продуманные мелочи повысят креативность и социальное взаимодействие работников, и могут даже поднять уровень их счастья, а также снизить уровень стресса.
На самом деле удобный, комфортный офис важен для гораздо большего числа сотрудников. Как выяснили в глобальной корпорации Savills, эксперта в области консалтинга и управления недвижимостью, более 50% работников считают, что их производительность могла бы быть выше – при наличии комфортной для них офисной среды. По данным Gensler, одной из крупнейших архитектурных компаний мира, неграмотный дизайн офисного пространства приводит к тому, что 67% британских сотрудников к концу рабочего дня чувствуют себя полностью вымотанными. Плохая организация офисов в США обходится американским компаниям в $330 млрд в год, подсчитали аналитики.
- Комфортная офисная среда – это нечто большее, чем качественная оргтехника, эргономичная мебель и растения на окнах. Это забота о здоровье и включение в состав офисного пространства тренажеров для разминки между делами, а также душевых для велосипедистов. Это грамотное зонирование и выделение места для отдыха, кухни, конференц-залов. Это социальная инфраструктура, когда рядом с офисом есть кафе, магазины, парки, и хорошая локация: чем проще до офиса добраться, тем меньше личного времени человек тратит на дорогу. Это праздничные украшения, угощения, корпоративные вечеринки и собрания – все, что помогает людям почувствовать себя нужными и интересными как коллегам, так и работодателю. В такой среде царит спокойная и продуктивная атмосфера, способствующая сотрудничеству и творчеству.
Важную роль играет дизайн интерьера. Яркие веселые цвета стимулируют интеллект, сотрудники становятся бодрыми и энергичными, а большое количество естественного света значительно повышает настроение. Все это помогает людям создавать индивидуально уютную обстановку.
Фото использовано в качестве иллюстрации.
Офисы будущего могут сильно отличаться от традиционных кабин и перегородок в опен-спейсе, знакомых многим офисным работникам-ветеранам: в наши дни гораздо больше вариантов организации пространства.
Грамотный офисный дизайн способен повысить продуктивность сотрудников до 20%, а в международном провайдере платежных решений ECommPay, по их собственным оценкам, за счет изменения интерьеров и организации офисного помещений, добились 30%-ного прироста производительности труда.
- Но, судя по данным исследований ведущих мировых ученых, на первых порах совсем необязательно инвестировать внушительные суммы в переустройство офисов: даже незначительные перемены в обстановке способны вдохновить сотрудников на рабочие подвиги. Например, в Кардиффском университете выяснили, что если расставить в офисе живые растения, производительность труда менеджеров вырастет на 15%, а использование технологий климат-контроля увеличивает работоспособность людей на 61%, доказали исследователи из Гарварда. Эти простые и малозатратные новации, которые под силу даже компаниям с небольшими бюджетами на модернизацию офисов, кардинально меняют отношение сотрудников к своей работе, повышают их вовлеченность и мотивацию. Например, как только в офисе появится современная кофеварка, то сразу приятный аромат свежезаваренного кофе улучшит настроение сотрудникам и сделает утро добрее, - подчеркивает эксперт.