Как дизайн офиса может повлиять на продуктивность сотрудников: исследования и мнение

На самом деле удобный, комфортный офис важен для гораздо большего числа сотрудников. Как выяснили в глобальной корпорации Savills, эксперта в области консалтинга и управления недвижимостью, более 50% работников считают, что их производительность могла бы быть выше – при наличии комфортной для них офисной среды. По данным Gensler, одной из крупнейших архитектурных компаний мира, неграмотный дизайн офисного пространства приводит к тому, что 67% британских сотрудников к концу рабочего дня чувствуют себя полностью вымотанными. Плохая организация офисов в США обходится американским компаниям в $330 млрд в год, подсчитали аналитики.

- Комфортная офисная среда – это нечто большее, чем качественная оргтехника, эргономичная мебель и растения на окнах. Это забота о здоровье и включение в состав офисного пространства тренажеров для разминки между делами, а также душевых для велосипедистов. Это грамотное зонирование и выделение места для отдыха, кухни, конференц-залов. Это социальная инфраструктура, когда рядом с офисом есть кафе, магазины, парки, и хорошая локация: чем проще до офиса добраться, тем меньше личного времени человек тратит на дорогу. Это праздничные украшения, угощения, корпоративные вечеринки и собрания – все, что помогает людям почувствовать себя нужными и интересными как коллегам, так и работодателю. В такой среде царит спокойная и продуктивная атмосфера, способствующая сотрудничеству и творчеству.

Важную роль играет дизайн интерьера. Яркие веселые цвета стимулируют интеллект, сотрудники становятся бодрыми и энергичными, а большое количество естественного света значительно повышает настроение. Все это помогает людям создавать индивидуально уютную обстановку.