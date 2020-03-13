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После «черного четверга». Торги на БВФБ открылись слабым ростом доллара и падением евро
13.03.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись слабым ростом доллара и падением евро. На торгах 12 марта доллар вырос на 1,43%, евро подорожал на 0,98%, российский рубль упал на 2,18%. Утром 13 марта доллар подорожал на 0,04%, евро упал на 0,65% (по данным на 10.15). Торги открылись на фоне тревожных новостей с торговых площадок всего мира.
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Утром 13 марта доллар подорожал на 0,04%, евро упал на 0,65%. Торги открылись на фоне тревожных новостей с торговых площадок всего мира.
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