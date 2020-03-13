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После «черного четверга». Торги на БВФБ открылись слабым ростом доллара и падением евро

13.03.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись слабым ростом доллара и падением евро. На торгах 12 марта доллар вырос на 1,43%, евро подорожал на 0,98%, российский рубль упал на 2,18%. Утром 13 марта доллар подорожал на 0,04%, евро упал на 0,65% (по данным на 10.15). Торги открылись на фоне тревожных новостей с торговых площадок всего мира.

Как пишет TheBell , мировые рынки 12 марта пережили худшее падение за последние 33 года на новостях о коронавирусе. Попытки центробанков смягчить падение финансовыми вливаниями провалились.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 11,48%. Для европейских рынков это худший день в их истории. В США индекс Dow Jones завершил торги красиво на цифре минус 9,99%, это рекордное падение с «черного понедельника» 1987 года.

Ситуация настолько тяжела, что для возвращения оптимизма инвесторам недостаточно только монетарных или фискальных мер, пишет Bloomberg. «Мы должны увидеть настоящее объявление войны вирусу и полную поддержку рынков, которая позволит компенсировать экономические потери от этой войны», — цитирует издание макростратега Academy Securities Питера Чира.

С чем связано ослабление рубля

Резкое ослабление белорусского рубля к евро и доллару 9 марта было вызвано падением к ведущим мировым валютам российского рубля из-за снижения мировых цен на нефть. Позже рынки еще более негативно отреагировали на объявление пандемии коронавируса.

Рухнет нефть — утянет рубль. Или нет? Давайте разбираться на графиках

В понедельник премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Нацбанк не будет искусственно сдерживать обменный курс белорусского рубля. В Нацбанке, в свою очередь, отметили, что режим плавающего обменного курса сохранится. «Мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам», — сказали в Нацбанке.

10 марта нефтяные котировки, падение которых в понедельник обрушило многие валюты, немного отыграли позиции, но 12 марта вновь началось падение из-за того, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а США закрыли на месяц въезд в страну из стран ЕС из-за распространения коронавируса.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Утром 13 марта доллар подорожал на 0,04%, евро упал на 0,65%. Торги открылись на фоне тревожных новостей с торговых площадок всего мира.
 
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