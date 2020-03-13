Лукашенко о задачах милиции: Ухо держать востро - число желающих подорвать нас изнутри не уменьшается

Источник материала: Tut.by

Без милиции невозможно обеспечить стабильность в стране. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 марта, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Думаю, вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать в органах внутренних дел, чтобы милиция работала более эффективно, — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции.

— Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве, — убежден президент.

По его словам, дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз.

— Нам надо смотреть подальше — чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: число желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе.