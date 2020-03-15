Какие факты снижения размера зарплаты выявил Госконтроль в учреждениях социальной сферы Гродненской области?

Источник материала: Полымя





С 1 января 2020 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» изменилась система оплаты в бюджетной сфере. Как это отразилось на зарплатах в Гродненской области?

Важно помнить о Пункте 12 Указа, где определено, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда. Данная норма является обязательной для исполнения руководителями организаций с 1 января этого года.

Комитет госконтроля Гродненской области с целью выявления фактов снижения размеров начисленной заработной платы выборочно провел контрольно-аналитические мероприятия в учреждениях социальной сферы региона.

По их результатам было установлено снижение зарплаты за январь этого года по сравнению с декабрем прошлого года в 2 учреждениях образования.

Так, в Гродненском государственном политехническом колледже у 55 работников начисленная зарплата за январь текущего года не была сохранена в размере на уровне предыдущего месяца. 14 февраля им произведена доплата за январь в общей сумме 3716,05 рублей.

В Гродненском государственном профессиональном технологическом колледже установлен факт снижения зарплаты у двух преподавателей на общую сумму 284 рубля вследствие бухгалтерской ошибки.

Также с целью недопущения фактов снижения размеров зарплаты в бюджетной сфере за январь-февраль текущего года в Комитете госконтроля Гродненской области с 12 по 27 марта работают телефоны «горячей линии» (8-0152) 79 88 16 и 79 88 24, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Александр САДОВНИЧИЙ,

первый заместитель председателя Комитета госконтроля Гродненской области