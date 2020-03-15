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Белорусам дадут трое суток для транзита через Литву

15.03.2020 14:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва закрывает свои границы для иностранцев. Карантин начнет действовать с 0.00 часов 16 марта 2020 года. Однако еще трое суток белорусы смогут пересечь страну транзитом. Об этом сообщил МИД Беларуси на своей странице в Facebook


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

По правилам карантина будет запрещен въезд на территорию Литвы большинству иностранцев. Исключение — грузоперевозчики, члены семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов.

Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы будет сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас - Привалка».

Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток - с 16 по 18 марта включительно. В это время они смогут пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства.

С 0.00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.

«Настоятельно рекомендуем всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта 2020 г., — пишет МИД. — Посольство обращается с просьбой к гражданам Беларуси, находящимся в настоящий момент в Литовской Республике либо планирующим пересечь Литву транзитом, заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов. Следите за изменением ситуации с графиком движения транспорта, которым вы можете выехать из Литвы».

Авиакомпания «Белавиа» подтвердила возможность бронирования мест на рейсы по маршруту «Вильнюс-Минск» 15, 16, 17, 19 и 20 марта 2020 г.

МИД просит граждан Беларуси, которые планируют выезжать из Литвы в период с 16 по 30 марта, зарегистрироваться. Чтобы это сделать, нужно отправить письмо на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой «Экстренный выезд». В нем следует указать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

 
Теги: Минск
 
 
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С 0.00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.
 
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