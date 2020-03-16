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На негативе по коронавирусу. На открытии торгов доллар и евро выросли к белорусскому рублю
16.03.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись ростом курса доллара и евро к белорусскому рублю на фоне мирового
По данным на 10.15 доллар укрепился на 0,68% до 2,3562 рубля, евро — на 0,37% до 2,6245 рублей. Российский рубль сдал на 0,31% до 3,186 за 100 российских рублей.
Ситуация на мировых рынках по-прежнему нестабильна.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись ростом курса доллара и евро к белорусскому рублю на фоне мирового негатива по коронавирусу.
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