На негативе по коронавирусу. На открытии торгов доллар и евро выросли к белорусскому рублю

Источник материала: Tut.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись ростом курса доллара и евро к белорусскому рублю на фоне мирового негатива по коронавирусу.



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По данным на 10.15 доллар укрепился на 0,68% до 2,3562 рубля, евро — на 0,37% до 2,6245 рублей. Российский рубль сдал на 0,31% до 3,186 за 100 российских рублей.

Ситуация на мировых рынках по-прежнему нестабильна. TheBell сообщает , что 16 марта цены на нефть начали опускаться. По состоянию на 09.20 майские фьючерсы на Brent подешевели на 5,47%, до $ 32 за баррель, на нефть WTI — на 5,47%, до $ 30,86 за баррель. В пятницу, 13 марта, цены на нефть поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в США. Дональд Трамп анонсировал закупки «значительного количества нефти» для госрезерва. На одном этом заявлении цена на нефть скаканула на 6% и достигла $ 35 за баррель Brent.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин также объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Среди них: формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд российских рублей; для туристической и авиационной отрасли будет действовать отсрочка по взысканию налогов; с 17 марта будут отменены ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Премьер также поручил оперативно принять законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку. Власти обещают расширить льготное кредитование бизнеса, сообщает РБК.