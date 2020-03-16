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Власти Беларуси обещают принимать все меры для возврата белорусов из России и других стран

16.03.2020 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси обещают предпринимать все необходимые действия, чтобы белорусские граждане смогли вернуться в страну. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Совмина.

Все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной. Ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии. Сегодня о таком действии объявила и Россия.

«Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», — сказали TUT.BY в пресс-службе белорусского правительства.

 
 
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Власти Беларуси обещают предпринимать все необходимые действия, чтобы белорусские граждане смогли вернуться в страну. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Совмина.
 
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