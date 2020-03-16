ЕБРР выделит экстренную помощь странам, в которых работает

Помощь составляет 1 млн евро. Это – первый шаг, который сделает ЕБРР для поддержки во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Европейского банка реконструкции и развития.

Совет Директоров 13 марта решил усиливать меры по поддержке экономик тех стран, в которых работает банк. Принятый «Пакет Солидарной Помощи» демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объеме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации.

Банк будет опираться на значительный уставной капитал, а также на успешные результаты операционной деятельности, достигнутые в последнее время. В этот трудный для всех момент у ЕБРР есть все инструменты и ресурсы для помощи клиентам и странам операций.