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ЕБРР выделит экстренную помощь странам, в которых работает
16.03.2020 11:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Помощь составляет 1 млн евро. Это – первый шаг, который сделает ЕБРР для поддержки во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом.
Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Европейского банка реконструкции и развития.
Совет Директоров 13 марта решил усиливать меры по поддержке экономик тех стран, в которых работает банк. Принятый «Пакет Солидарной Помощи» демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объеме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации.
Банк будет опираться на значительный уставной капитал, а также на успешные результаты операционной деятельности, достигнутые в последнее время. В этот трудный для всех момент у ЕБРР есть все инструменты и ресурсы для помощи клиентам и странам операций.
Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом
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Помощь составляет 1 млн евро. Это – первый шаг, который сделает ЕБРР для поддержки во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в...
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