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ЕБРР выделит экстренную помощь странам, в которых работает

16.03.2020 11:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Помощь составляет 1 млн евро. Это – первый шаг, который сделает ЕБРР для поддержки во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Европейского банка реконструкции и развития.

Совет Директоров 13 марта решил усиливать меры по поддержке экономик тех стран, в которых работает банк. Принятый «Пакет Солидарной Помощи» демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объеме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации.

Банк будет опираться на значительный уставной капитал, а также на успешные результаты операционной деятельности, достигнутые в последнее время. В этот трудный для всех момент у ЕБРР есть все инструменты и ресурсы для помощи клиентам и странам операций.

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией и сообщили, что угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.

 
 
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Помощь составляет 1 млн евро. Это – первый шаг, который сделает ЕБРР для поддержки во время мирового кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в...
 
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