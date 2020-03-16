Самый «инстаграмный» минский чиновник назначен новым замглавы столицы

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назачение главы Советского района Юрия Трущенко зампредом Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента. По информации TUT.BY, он будет курировать экономику столицы и сменит на этом посту Александра Крепака. А еще Юрий Трущенко — один из самых активных в соцсетях белорусских чиновников.



Юрий Трущенко. 43 года. Родился в Минске. Получил среднее специальное юридическое, высшее экономическое образование, а также закончил Академию управления. На госслужбе с 18 лет. Работал специалистом в районных администрациях столицы, занимал пост руководителя секретариата Мингорисполкома, замглавы Первомайского района, председателя комитета экономики мэрии. С марта 2016 года — глава Советского района. Женат, воспитывает троих детей. Живет в обычной многоэтажке недалеко от станции метро «Московская»

С марта 2017 года до сегодняшнего дня пост зампреда Мингорисполкома по экономике занимал Александр Крепак. Как рассказали источники портала, у него закончился контракт и его не продлили.

На эту должность назначен нынешний глава Советского района Юрий Трущенко. При нем район занимал высокие (в том числе и первое) места по результатам социально-экономического развития. Кроме того, Трущенко — один из немногих чиновников, который сам активно ведет свои социальные сети — фейсбук и инстаграм .

Как Трущенко рассказывал в интервью TUT.BY, многие вопросы он решает, контактируя с подчиненными через группу в вайбере. Как и многие главы районов, по выходным он объезжал территорию, а один раз даже облетал на воздушном шаре.

Были во время руководства Юрия Трущенко и громкие истории, связанные со строительством. В частности — борьба против строительства костела в сквере Котовка, против возведения здания на Мирошниченко недалеко от Куропат, а также ситуация с долгостроем «Аркадия» и с домом на Широкой.