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Самый «инстаграмный» минский чиновник назначен новым замглавы столицы
16.03.2020 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назачение главы Советского района Юрия Трущенко зампредом Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента. По информации TUT.BY, он будет курировать экономику столицы и сменит на этом посту Александра Крепака. А еще Юрий Трущенко — один из самых активных в соцсетях белорусских чиновников.
С марта 2017 года до сегодняшнего дня пост зампреда Мингорисполкома по экономике занимал Александр Крепак. Как рассказали источники портала, у него закончился контракт и его не продлили.
На эту должность назначен нынешний глава Советского района Юрий Трущенко. При нем район занимал высокие (в том числе и первое) места по результатам социально-экономического развития. Кроме того, Трущенко — один из немногих чиновников, который сам активно ведет свои социальные сети —
Как Трущенко
Были во время руководства Юрия Трущенко и громкие истории, связанные со строительством. В частности — борьба против строительства костела в сквере Котовка, против возведения здания на Мирошниченко недалеко от Куропат, а также ситуация с долгостроем «Аркадия» и с домом на Широкой.
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