Лукашенко назначил нового помощника - инспектора по Могилевской области

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 16 марта произвел кадровые назначения, сообщает АТН. Новым помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области назначен Александр Субботин.



Фото: eurasiancommission.org

До назначения Субботин с сентября 2018 года был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее, до осени 2018-го, он занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области.

Александр Субботин родился в городском поселке Руба под Витебском в 1976 году. В 1998 году закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, а в 2001 году — аспирантуру этой академии. До 2012 года трудовая и научная деятельность Субботина была связана с витебской академией.

С 2014 года Субботин стал заместителем начальника главного экономического управления Администрации президента, а с 2015 года заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора.