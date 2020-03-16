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Лукашенко назначил нового помощника - инспектора по Могилевской области
16.03.2020 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 16 марта произвел кадровые назначения,
До назначения Субботин с сентября 2018 года был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Ранее, до осени 2018-го, он занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области.
Александр Субботин родился в городском поселке Руба под Витебском в 1976 году. В 1998 году закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, а в 2001 году — аспирантуру этой академии. До 2012 года трудовая и научная деятельность Субботина была связана с витебской академией.
С 2014 года Субботин стал заместителем начальника главного экономического управления Администрации президента, а с 2015 года заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора.
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До назначения Субботин с сентября 2018 года был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии...
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