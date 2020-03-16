|
В четырех районах Могилевской области - новые главы. Рассказываем, кто они
16.03.2020 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четырех районах Могилевской области — новые главы. Председателей райисполкомов назначил Александр Лукашенко,
Председателем Бобруйского райисполкома назначен Александр Суходольский. Он сменил Павла Найдена. До нового назначения Суходольский был первым зампредседателя Кировского района — курировал вопросы сельского хозяйства.
Председателем Краснопольского райисполкома назначен Александр Трушкин. До него главой района был Игорь Балахонов. Трушкин будет управлять районом, перейдя с должности начальника отдела землеустройства Климовичского райисполкома.
Михаил Куксенков стал председателем Хотимского райисполкома, сменив Дмитрия Рубана. До нового назначения Куксенков был первым зампредом Шкловского райисполкома — занимался вопросами сельского хозяйства.
Председателем Чериковского райисполкома назначена Александра Михеенко. Она пришла на смену Михаилу Космачеву. До этого Михеенко была зампредом Климовичского райисполкома по экономическим вопросам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое из четверых назначенцев - аграрии, одна - экономист.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)