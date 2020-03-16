В четырех районах Могилевской области - новые главы. Рассказываем, кто они

Источник материала: Tut.by

В четырех районах Могилевской области — новые главы. Председателей райисполкомов назначил Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Белтелерадиокомпании».



Александр Суходольский. Фото: kirovsk.gov.by

Председателем Бобруйского райисполкома назначен Александр Суходольский. Он сменил Павла Найдена. До нового назначения Суходольский был первым зампредседателя Кировского района — курировал вопросы сельского хозяйства.

Александр Трушкин. Фото: klimovichi.gov.by

Председателем Краснопольского райисполкома назначен Александр Трушкин. До него главой района был Игорь Балахонов. Трушкин будет управлять районом, перейдя с должности начальника отдела землеустройства Климовичского райисполкома.



Михаил Куксенков. Фото: shklov. mogilev-region.by

Михаил Куксенков стал председателем Хотимского райисполкома, сменив Дмитрия Рубана. До нового назначения Куксенков был первым зампредом Шкловского райисполкома — занимался вопросами сельского хозяйства.



Александра Михеенко. Фото: rodniva.by

Председателем Чериковского райисполкома назначена Александра Михеенко. Она пришла на смену Михаилу Космачеву. До этого Михеенко была зампредом Климовичского райисполкома по экономическим вопросам.