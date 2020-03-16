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В Брестском облисполкоме - новый зампред. Рассказываем, что о нем известно
16.03.2020 13:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко рассмотрел 16 марта кадровые вопросы и согласовал назначение Дмитрия Городецкого новым заместителем председателя Брестского облисполкома. Об этом сообщает
По информации TUT.BY, Дмитрий Городецкий сменит Андрея Клеца, который курировал социально-экономические вопросы.
46-летний Дмитрий Городецкий - выходец из Ганцевичского района, имеет три высших образования. Начинал старшим налоговым инспектором по правовой и кадровой работе Государственной налоговой инспекции Ганцевичского района, сообщает
С 2001 года он работал на руководящих должностях в системе финансового управления облисполкома. С июля 2013 года до января 2014 был заместителем начальника Главного финансового управления Брестского облисполкома. Потом — главой администрации Ленинского района Бреста.
22 декабря 2015 года Дмитрий Николаевич руководил Жабинковским районом, а 11 июня прошлого года вернулся в облисполком и занял кресло начальника главного финансового управления.
16 марта Александр Лукашенко также принял ряд кадровых решений по главам районов. Новым председателем Барановичского райисполкома стал Михаил Полуян, а Малоритчину возглавил Михаил Баценко.
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На этой должности Дмитрий Городецкий сменит Андрея Клеца.
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