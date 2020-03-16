ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестском облисполкоме - новый зампред. Рассказываем, что о нем известно

16.03.2020 13:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассмотрел 16 марта кадровые вопросы и согласовал назначение Дмитрия Городецкого новым заместителем председателя Брестского облисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.


Фото: Брестский вестник

По информации TUT.BY, Дмитрий Городецкий сменит Андрея Клеца, который курировал социально-экономические вопросы.

46-летний Дмитрий Городецкий - выходец из Ганцевичского района, имеет три высших образования. Начинал старшим налоговым инспектором по правовой и кадровой работе Государственной налоговой инспекции Ганцевичского района, сообщает «Вечерний Брест».

С 2001 года он работал на руководящих должностях в системе финансового управления облисполкома. С июля 2013 года до января 2014 был заместителем начальника Главного финансового управления Брестского облисполкома. Потом — главой администрации Ленинского района Бреста.

22 декабря 2015 года Дмитрий Николаевич руководил Жабинковским районом, а 11 июня прошлого года вернулся в облисполком и занял кресло начальника главного финансового управления.

16 марта Александр Лукашенко также принял ряд кадровых решений по главам районов. Новым председателем Барановичского райисполкома стал Михаил Полуян, а Малоритчину возглавил Михаил Баценко.

Титульное фото: СТВ

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой должности Дмитрий Городецкий сменит Андрея Клеца.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«А нам что делать со своими обязательствами?» Бизнес стал получать «письма счастья» от сельхоздолжников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика