В Брестском облисполкоме - новый зампред. Рассказываем, что о нем известно

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассмотрел 16 марта кадровые вопросы и согласовал назначение Дмитрия Городецкого новым заместителем председателя Брестского облисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании .



Фото: Брестский вестник

По информации TUT.BY, Дмитрий Городецкий сменит Андрея Клеца, который курировал социально-экономические вопросы.

46-летний Дмитрий Городецкий - выходец из Ганцевичского района, имеет три высших образования. Начинал старшим налоговым инспектором по правовой и кадровой работе Государственной налоговой инспекции Ганцевичского района, сообщает «Вечерний Брест» .

С 2001 года он работал на руководящих должностях в системе финансового управления облисполкома. С июля 2013 года до января 2014 был заместителем начальника Главного финансового управления Брестского облисполкома. Потом — главой администрации Ленинского района Бреста.

22 декабря 2015 года Дмитрий Николаевич руководил Жабинковским районом, а 11 июня прошлого года вернулся в облисполком и занял кресло начальника главного финансового управления.

16 марта Александр Лукашенко также принял ряд кадровых решений по главам районов. Новым председателем Барановичского райисполкома стал Михаил Полуян, а Малоритчину возглавил Михаил Баценко.

Титульное фото: СТВ