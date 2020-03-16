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Поездки по регионам кандидатов на «единого» от оппозиции приостанавливаются до апреля
16.03.2020 16:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поездки по регионам кандидатов на «единого» от оппозиции приостанавливаются с 18 марта до 2 апреля, сообщает штаб «Народного голосования» (праймериз).
— Рада кампаніі Народнага галасавання (праймерыз) прыняла рашэнне аб прыпыненні з 18 сакавіка па 2 красавіка рэгіянальных паездак кандыдатаў у сувязі з пагрозай распаўсюду каранавірусу. Прапанова Паўла Севярынца аб адмене працэдуры Народнага галасавання (праймерыз) і абвяшчэнні байкоту не прайшла, — говорится в заявлении штаба.
В штабе подчеркивают, что запланированная на 17 марта встреча в Барановичах состоится.
Напомним, 16 марта Павел Северинец
На Совете штаба политик предлагал приостановить праймериз, поскольку считает участие местных чиновников и провластных структур в голосовании неправильным. Остальные кандидаты с ним не согласились.
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В штабе «Народного голосования» подчеркивают, что запланированная на 17 марта встреча в Барановичах состоится.
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