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Поездки по регионам кандидатов на «единого» от оппозиции приостанавливаются до апреля

16.03.2020 16:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поездки по регионам кандидатов на «единого» от оппозиции приостанавливаются с 18 марта до 2 апреля, сообщает штаб «Народного голосования» (праймериз).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Рада кампаніі Народнага галасавання (праймерыз) прыняла рашэнне аб прыпыненні з 18 сакавіка па 2 красавіка рэгіянальных паездак кандыдатаў у сувязі з пагрозай распаўсюду каранавірусу. Прапанова Паўла Севярынца аб адмене працэдуры Народнага галасавання (праймерыз) і абвяшчэнні байкоту не прайшла, — говорится в заявлении штаба.

В штабе подчеркивают, что запланированная на 17 марта встреча в Барановичах состоится.

Напомним, 16 марта Павел Северинец закончил свое участие в «Народном голосовании» (праймериз) оппозиции по выбору единого кандидата в президенты. Вопрос возник после голосования на Брестчине (Столин, Пинск, Дрогичин), где кандидаты побывали в выходные. Там Юрий Губаревич набрал 103 голоса, Павел Северинец — 75 голосов. Северинец утверждает, что в этих городах «массово участвовали в голосовании» представители БРСМ и местных райисполкомов.

На Совете штаба политик предлагал приостановить праймериз, поскольку считает участие местных чиновников и провластных структур в голосовании неправильным. Остальные кандидаты с ним не согласились.

 
 
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В штабе «Народного голосования» подчеркивают, что запланированная на 17 марта встреча в Барановичах состоится.
 
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