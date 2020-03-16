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И это без коронавируса. Как экономика Беларуси падала в январе-феврале

16.03.2020 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6% по сравнению с двумя месяцами 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 19,5 млрд рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В январе падение было 1,9% по сравнению с январем 2019 года.

Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.

Промышленное производство в январе-феврале упало на 3,3%, составив 17,2 млрд рублей в действующих ценах.

Объем сельхозпроизводства вырос на 6%, составив 1,9 млрд рублей.

Инвестиции с начала года выросли на 0,9% до 3,3 млрд рублей. Розничный товарооборо вырос на 6,4% до 7,8 млрд рублей.

Напомним, правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%. Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.

Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.

Эксперты ИПМ отмечают, что потенциал экономического роста снизится в среднем на 0,8−1,1 процентного пункта до 2024 года по причине перманентного шока потерь от налогового маневра в России относительно потенциального роста в 2% в год при отсутствии налогового маневра. Равновесные темпы роста составят в ближайшие несколько лет 0,9−1,2%.

При этом все прогнозы были сделаны до объявления пандемии коронавируса и рекордного падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+. Сейчас страны принимают беспрецедентно жесткие меры по борьбе с коронавирусом, объявлены карантины, закрыто международное авиасообщение и др. Эксперты говорят о том, что шансы на мировую рецессию растут. В январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики составит на 3,3% в 2020 г. Из-за последствий коронавируса сейчас рост видят уже на уровне ниже прошлогодних 2,9% в прошлом году. Ситуация остается труднопрогнозируемой.

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.

 
 
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6% по сравнению с двумя месяцами 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 19,5 млрд...
 
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