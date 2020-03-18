«Дом дал осадку больше проектных значений». Высотка на ул. Купревича с «квадратом» по $1080 стала проблемной

Квартиры раскупали хорошо

Дом по ул. Купревича в микрорайоне Уручье-2 расположен через дорогу от Музея валунов. Высотка в тихом зеленом районе пользовалась большой популярностью среди покупателей — квартиры в новостройке раскупались практически сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость «квадрата» составляла около $1080 по курсу. Сюда же была включена стоимость машиноместа.

Застройщиком выступил Минский домостроительный комбинат. Начало строительства — 28.12.2017 года, окончание (запланированное) — 15 декабря 2019 года. Однако дом до сих не сдан в эксплуатацию.

В январе представитель застройщика рассказывал журналисту Realt.by: «На завершающей стадии строительства Объекта выявлены непредвиденные обстоятельства, препятствующие завершению строительно­-монтажных работ и вводу Объекта в эксплуатацию, а именно: при проведении геодезического мониторинга выявлены осадки здания, превышающие проектные значения. Заказчиком приняты меры по выявлению причин сложившейся ситуации.

По состоянию на 13.01.20 г. предприятие совместно с генеральными проектировщиками ООО «КМК-2» и НПУП «Стройреконструкция» выполняют мероприятия по разработке проекта усиления основания, а также проведению дополнительного электронного дистанционного мониторинга за несущими конструкциями здания.

Все вышеизложенные работы ОАО «Минский домостроительный комбинат» стремится выполнить в максимально сжатые сроки в рамках допустимых сроками приостановки.

Также ОАО «Минский домостроительный комбинат» направлено обращение в Мингорисполком о переносе сроков ввода Объекта в эксплуатацию, связанным с приостановкой работ на март 2020 г.

В остальном дом на 98% готов к вводу,за исключением работ, перенесенных на благоприятный период».