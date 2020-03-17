Приговор по делу о махинациях при закупках спецодежды. На взятки было выделено 1,5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

16 марта суд Центрального района Минска рассмотрел уголовное дело о коррупции при закупках спецодежды. Как ранее сообщал КГБ, в деле фигурировало более 20 государственных предприятий.



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По материалам дела , руководители госпредприятий разного уровня за деньги содействовали закупке предприятиями крупных партий отечественной и зарубежной спецодежды, а также средств индивидуальной защиты. Стоимость «победы» в конкурсе варьировалась от 15 до 50 тысяч долларов. Всего на взятки руководство коммерческой фирмы выделило 1,5 млн долларов. Отмечалось, что порой взятки вымогались сотрудниками предприятий. Взятки передавались с 2013 года, задержания произошли в апреле 2018 года. Сначала с поличным задержали начальника отдела охраны труда «Белэнерго», который пытался выманить 12 тысяч долларов у директора одной из коммерческих структур. В итоге возбудили 22 уголовных дела в отношении 19 должностных лиц госпредприятий.

Обвинения фигурантам дела были предъявлены по статьям о получении взятки, даче взятки, злоупотреблении служебным положением, сообщается на сайте Верховного суда.

Один из обвиняемых — руководитель коммерческого предприятия. Это он передал 12 тысяч долларов теперь уже экс-начальнику отдела охраны труда «Белэнерго». Его признали виновным в даче взятки в крупном размере и приговорили к двум с половиной годам «домашней химии».

Осужден еще один взяткодатель: он передавал деньги одному из руководителей отдела госпредприятия за победу в биржевых торгах, а также за то, чтобы не направляли документы, необходимые для предъявления претензии из-за несвоевременной поставки товара. Суд признал его виновным в даче взяток и приговорил к четырем годам «химии».

Бывший начальник отдела охраны труда ГПО «Белэнерго» признан виновным в неоднократном получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд приговорил его к 8 годам колонии усиленного режима. Он также должен выплатить штраф в доход государства в размере 2 тысяч базовых величин (54 тысячи рублей), экс-начальник также будет лишен права на 5 лет занимать определенные должности. Кроме того, с обвиняемого взыскали в доход государства 43 061,8 рублей (сумма эквивалента доходу, полученному преступным путем).

Начальника отдела материально-технического снабжения государственной организации, который три года получал взятки от представителей коммерческих организаций, в том числе в крупном размере, приговорили к 6 годам в колонии усиленного режима. В доход государства он должен выплатить штраф 27 тысяч рублей (1 тысяча базовых величин). Он также на 5 лет лишен права занимать определенные должности. Мужчина уплатил в доход государства 803,6 рублей, что эквивалентно доходу, полученному преступным путем).

Еще одного начальника — на этот раз отдела материально-технического обеспечения государственной организации признали виновным в получении взятки в крупном размере и отправили в колонию усиленного режима на три с половиной года. Мужчина не сможет 5 лет занимать определенные должности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.