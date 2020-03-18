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Ирландская компания намерена построить в Пинске солнечную электростанцию

18.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ирландская компания намерена построить в Пинске солнечную электростанцию
В Пинске изучается возможность строительства солнечной электростанции, сообщил первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

Инвестиционный проект намерено реализовать ирландское ООО «Пьюа Энерджи», которое уже имеет успешный опыт работы в этой сфере в ряде городов Беларуси. В Пинском горисполкоме состоялась встреча представителей компании с заинтересованными субъектами хозяйствования — руководителями предприятий, которые являются крупными энергопотребителями. Экономия затрат на электроэнергию сулит производителям снижение себестоимости продукции и, как следствие, повышение ее конкурентоспособности.

Городские власти также заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. «Город имеет свою специфику. Доля местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе Пинска составляет 68%. Стоит задача переходить на альтернативные источники энергии. У нас уже используется водная энергетика — предприятие «Днепробугводпуть» эксплуатирует построенную на шлюзах гидроэлектростанцию небольшой мощности. Перспектива за солнечными коллекторами. Поэтому, можно сказать, наши интересы сходятся, а проект имеет перспективу», — отметил вице-мэр.

По его словам, сейчас идет анализ и детализация проекта с тем, чтобы определиться с мощностью фотоэлектрической станции. Она может вырабатывать от 4 до 12 мегаватт электроэнергии. В зависимости от этого инвестор декларирует готовность вложить в проект от 5 млн до 12 млн евро. Город готов предоставить земельный участок площадью до 20 га в районе Западного промузла. Проект может быть реализован в течение двух лет.

По информации БелТА

 
 
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> В Пинске изучается возможность строительства солнечной электростанции, сообщил первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов. Инвестиционный...
 
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