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Рубль снова дешевеет на торгах. Курс евро в обменниках достиг 2,79 рубля, а доллара - 2,49 рубля

18.03.2020 10:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 18 марта, доллар и евро снова начали расти. По состоянию на 10.46 доллар вырос на 2,85%, а евро — на 1,77%. Российский рубль при этом упал на 0,77%. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Банки начали пересматривать курсы валют. Самый «дорогой» доллар сейчас в Технобанке и банке Дабрабыт — 2,49 рубля, а самый «дешевый» — в некоторых обменниках БПС-Сбербанка (2,43 рубля).

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,79 рубля (Банк Решение), а самый низкий — 2,68 рубля (Белагропромбанк и Беларусбанк).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 18 марта, доллар и евро снова начали расти. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют.
 
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