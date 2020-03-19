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В Глусском райпо подвели итоги работы за 2019 год

19.03.2020 — Новости Экономики | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глусском райпо подвели итоги работы за 2019 год
Три отрасли Глусского райпо из четырех сработали рентабельно: по общественному питанию прибыль составила 7 тысяч рублей (рентабельность 0,38 %), по заготовкам — 13 тысяч (рентабельность 0,27 %), по промышленности — 106 тысяч рублей (рентабельность 2,73 %). В том числе по хлебопечению получено прибыли 25 тысяч рублей, производству полуфабрикатов — 22 тысячи, прочих пищевых продуктов — 59 тысяч, по рынкам — 10 тысяч рублей. Минусовая рентабельность (-0,91 %) сложилась в торговле, здесь по итогам года убытки составили 226 тысяч рублей. В Глусском райпо подвели итоги работы правления по выполнению параметров развития деятельности отраслей потребкооперации за 2019 год, обсудили пути и способы повышения качества обслуживания населения, укрепления финансового состояния системы.

На собрании уполномоченных с отчетным докладом выступила председатель правления райпо Людмила Богданова. Она, в частности, отметила, что в Глусском районе расположено 34 магазина районного потребительского общества, темп роста розничного товарооборота за 2019 год составил 91,9 процента, удельный вес потребительской кооперации в общем товарообороте района — 41,57 процента, снижение — на 7,7 процентных пункта. Снизилась реализация товаров по 18 продовольственным группам, в том числе по мясным продуктам, хлебу и хлебобулочным изделиям, вину плодовому и пиву, и по 9 непродовольственным группам, в том числе по стройматериалам, мебели, трикотажным изделиям, обуви. В то же время картофеля, растительного масла, макаронных изделий, виноградных вин, водки и коньяка, верхней одежды, парфюмерно-косметических и некоторых других товаров в прошлом году продали больше, чем в предыдущем периоде. Удельный вес непродовольственных товаров в розничном товарообороте составил 5,3 процента. Причинами снижения продаж видятся уменьшение численности населения района, закрытие торговых точек райпо (не работают магазины в Калатичах и в Бабирово) и открытие в райцентре «Евроопта», также значительную часть покупателей отвлекает на себя рынок с товарами по более низкой цене.

Но и в таких непростых условиях, при наличии конкуренции  районному потребительскому обществу нужно не просто работать, а развиваться, поставлена задача в 2020 году выручку по торговле довести до 26 840 тысяч рублей, а товарооборот должен составить 105 процентов. Чтобы этого добиться, в райпо планируют улучшать и расширять ассортимент товаров, делать упор на то, что наиболее востребовано у покупателей, более активно работать с поставщиками — проводить совместные уценки, возвращать непродовольственные товары, которые находятся в  реализации более 60 дней, кроме того, будут активизировать выездную торговлю за пределы района и области, увеличивать долю продаж непродовольственных товаров, в том числе высокодоходных, проводя сезонные распродажи. Увеличению товарооборота в отрасли общественного питания, отмечено в докладе, будут способствовать продление рабочего времени кафе «Молодость» в будние дни с 12 до 21 часа, открытие в весенне-летний период летнего кафе около магазина «Ночной», изготовление дополнительной продукции для торговой сети (пельмени, голубцы, блинчики, чебуреки, котлеты).

Промышленная отрасль райпо произвела за год продукции на сумму 4434,5 тысячи рублей: более 919 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 36,2 тонны кондитерских изделий, 31 тонну рыбной продукции, 144,4 тонны мяса, 195,6 тонны мясных полуфабрикатов и другой продукции. Цех заморозки дал свыше 1967 тонн готовой продукции, в том числе 373 тонны дикорастущих,  114,8 тонны плодов и ягод, 0,5 тонны грибов, кроме того, было заморожено больше 1479 тонн давальческих шампиньонов. В целом этой отраслью план производства промышленной продукции выполнен на 118,8 процента. Темп роста по заготовительному обороту составил 110,8 процента, от населения закуплено сырья почти на 3336 тысяч рублей, в частности, больше прошлогоднего заготовили стеклобоя, лома черных и цветных металлов, дикорастущей продукции, 620 килограммов меда. А вот задания по заготовке мяса, кож крупных и мелких, овощей, фруктов, картофеля, грибов, макулатуры и вторичных полимеров выполнить не удалось.

Внешнеэкономическая деятельность райпо основывается на экспорте сельскохозяйственной, дикорастущей продукции, торговые отношения складывались с Российской Федерацией, Литвой, Словакией, Польшей, экспортный оборот Глусского райпо в 2019 году составил 627,5 тысячи долларов: на 537 тысяч было продано за рубеж дикорастущей продукции, почти на 26 тысяч — молочной, более чем на 64 тысячи — шампиньонов. В текущем году перед районным потребительским обществом стоят задачи наращивать объемы продаж, производства, заготовок, экспорта, увеличивать прибыль, улучшать материальную базу, укреплять свои позиции в районе. Для этого надо работать так, чтобы объекты райпо, его продукция и услуги были востребованы у населения.

На такую работу, на выполнение всех плановых заданий нацелил коллектив Глусского райпо и исполняющий обязанности председателя Могилёвского облпотребсоюза Михаил Невмержицкий, который принял участие в работе собрания уполномоченных. Он отметил, что по итогам 2019 года местное райпо в области занимает лишь 13-е место из 16, и это явно не его позиция и не его результат. Облпотребсоюз видит и знает проблемы глусских кооператоров, но видит и имеющиеся здесь резервы, которые можно и нужно использовать, чтобы улучшить работу. Серьезной проблемой Михаил Невмержицкий назвал нехватку кадров, именно из-за этого и закрыты некоторые магазины, другие — работают не по полному графику, а это потеря покупателя, потеря товарооборота. Между тем надо сработать так, чтобы в конце года зарплата по отрасли составила тысячу рублей, но эти деньги должны быть именно заработаны, а не получены.

На нехватку кадров, особенно продавцов, в разговоре с корреспондентом редакции, уже после собрания, обратила внимание и председатель правления райпо Людмила Богданова, она призвала глусчанок не игнорировать объявления райпо о приеме на работу, а звонить, приходить в отдел кадров и заверила, что обещанная зарплата от 500 рублей именно такой и будет.

Согласно повестке дня собрания уполномоченных с отчетом о работе ревкомиссии выступила ее председатель Кристина Линник, о работе своих участков рассказали начальник сельского рознично-торгового участка Татьяна Волкова, заведующий производством Владислав Антюшеня, ведущий экономист Валентина Корбут. В работе собрания уполномоченных приняли участие ветераны потребительской кооперации Галина Атлас и Анастасия Лисица. Они отметили, что райпо переживало разные времена, но всегда работало стабильно, занимало передовые позиции не только в области, но и в республике, поэтому нынешняя затруднительная ситуация и 13-е место действительно не его результат, но коллектив здесь остается хороший и работоспособный, есть костяк специалистов, поэтому справиться с трудностями им по силам, уверены ветераны. Ну а что касается кадровой проблемы, то, по мнению Галины Даниловны, в работе с продавцами сейчас нужен не кнут, а пряник. Анастасия Мартыновна поблагодарила за приглашение на это собрание, пожелала правлению успешной работы, а еще — не забывать о ветеранах отрасли, им будет приятно и будет правильно, если родная организация вспомнит о них, к примеру, в День пожилых людей. Это пожелание Михаил Невмержицкий предложил считать наказом правлению и обязательно его выполнить.        

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

 
 
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Три отрасли Глусского райпо из четырех сработали рентабельно: по общественному питанию прибыль составила 7 тысяч рублей (рентабельность 0,38 %), по заготовкам — 13...
 
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