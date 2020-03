Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann на Aquatherm Moscow 2020 На 24-й Международной выставке Aquatherm Moscow 2020 компания Viessmann представила целый пул новинок, которые потенциально способны переформатировать российский отопительный...

На 24-й Международной выставке Aquatherm Moscow 2020 компания Viessmann представила целый пул новинок, которые потенциально способны переформатировать российский отопительный сегмент. Стенд Viessmann стал одним из самых больших и посещаемых на выставке благодаря интересной и доступной экспозиции. Вся техника была полностью открыта для осмотра. Кроме того, гостей порадовала программа, которая включила не только активное общение со специалистами, но и серию обучающих презентаций новинок и интерактивные конкурсы в соцсетях с полезными призами. В основе решений Viessmann комплексная программа для систем отопления и вентиляции. Для частного, коммерческого и промышленного секторов компания предлагает продукты и системы с использованием подходящих энергоносителей, способные поддерживать идеальный климат в помещении. Помимо этого, на выставке были представлены новинки.Ключевым продуктом среди представленных на Aquatherm 2020 новинок стало новое поколение газовых настенных конденсационных котлов Vitodens, разработанное в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами отрасли. Обновлённые котлы яявляются пионерами нового языка дизайна компании Viessmann, задавшей новые стандарты на рынке и уже удостоенной целого ряда престижных премий. Таких, как Design Plus Award и IF Award.Премиальный дизайн сочетается с высокой функциональностью. Никогда еще газовая конденсационная техника не была такой простой в установке, эксплуатации и техническом обслуживании. Всё оборудование нового поколения серийно оснащено встроенным модулем WLAN, благодаря которому возможна бесперебойная цифровая онлайн-коммуникация между теплогенератором, пользователем и специализированным партнером.Обновленные Vitodens 200, это простое и интуитивно понятное управление и встроенный модуль Wi-Fi, высокая эксплуатационная надёжность благодаря автоматическому регулятору процесса горения Lambda Pro Plus, повышенная эффективность и сокращение выбросов NOx на 40 процентов благодаря новой горелке MatriX Plus с диапазоном модуляции 1:17, энергококпит для визуализации расхода энергии и затрат, а также флуоресцентный световод, информирующий о статусе работы теплогенератора.Что касается коммуникационного модуля Vitoconnect, то с этой инновационной электронной платформы начинается новая эра в обслуживании и управлении. Она дает возможность непрерывной цифровой коммуникации между отопительной системой, сервисным специалистом и владельцем установки.В числе представленных новинок бытового сегмента адаптированный к российским условиям электрокотёл Vitotron 100, который позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на обогрев электричеством и сопоставим по затратам с теплогенераторами на других видах топлива. Котел Vitotron 100, простой в монтаже и эксплуатации, может быть основным источником тепла или же выполнять функцию резервного источника в доме.Новый электрокотел может использоваться с любыми типами систем отопления и емкостных водонагревателей. При комбинации с ними возможно регулирование температуры воды и включение циркуляционного насоса согласно настроенным суточным и недельным программам. Это позволяет использовать все преимущества низких ночных тарифов на электричество.Активный интерес гостей Viessmann вызвала вновь представленная на стенде и уже хорошо знакомая российским специалистам программа Vitoset, которая упрощает реализацию проектов, позволяя максимально быстро сформировать оптимальную комплектацию высококачественными компонентами. Возможности программы были продемонстрированы на примере комплекта, включающего систему водоподготовки. А именно, котёл, насосные группы, универсальные радиаторы).Насосные группы, это относительно новый, с 2019 года, продукт в линейке Vitoset. Это оборудование, набор которого включает в себя прямые, смесительные и смесительные с регулируемым байпасом группы, а также принадлежности для их монтажа. Комплексность подхода и качество техники обеспечивают простоту монтажа, надёжность и долговечность любого решения на основе таких НГ.Важным элементом комплексного предложения от Viessmann является коннективность предлагаемых продуктов. Так, установки, выпущенные начиная с 2004 года, можно подключить посредством коммуникационного модуля Vitoconnect. Новое же поколение продуктов непосредственно с помощью технологии Connectivity Inside. Таким образом, каждую установку Viessmann можно апгрейдить.Обязательная важная составляющая часть комплексного интегрированного предложения от Viessmann, это новые цифровые сервисы по продуктам и платформам. Они помогают пользователям с управлением, а специализированным партнерам с вводом в эксплуатацию и сервисом установок.Разработанное для пользователей приложение ViCare App позволяет с помощью смартфона установить идеальный климат в комнате. Для специалистов Viessmann предлагает приложение Vitoguide для онлайн-мониторинга работы установок и совсем новое приложение ViStart App для легкого, быстрого и надежного ввода оборудования в эксплуатацию.Приложение ViStart автоматически создаёт прямое соединение с теплогенератором, задаёт пошагово все параметры, которые необходимо установить, и настраивает соответствующим образом оборудование. В конце можно получить протокол ввода в эксплуатацию.Очевидно, что нашим гостям интересны новые тенденции на рынке отопительного оборудования, считает Василий Карабута, руководитель отдела развития компании Viessmann в России. Причем хочется отметить, что интерес касается не только бытовых систем, среди которых в этом году много действительно новых продуктов, но и коммерческого сегмента.Рад отметить, что мы получаем много положительной обратной связи, в том числе на продукцию нашего российского производства. Имеется в виду завод в Липецке, где выпускаются промышленные котлы, в частности, тепличные, и постоянно ведутся новые разработки для удовлетворения растущего спроса.Главное отраслевое событие года, это Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа. Это Aquatherm Moscow.Каковая выставка неизменно демонстрирует устойчивый интерес профессионального сообщества к инновационным технологиям. В этом году продукцию и услуги представило около 800 участников более чем из 30 стран мира, а число посетителей достигло 30 тысяч человек.www.viessmann.com