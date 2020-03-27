Верните деньги. Нацбанк напоминает об особенностях возврата средств и обещает новый сервис ЕРИП

Источник материала: Tut.by

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие организации торговли и сервиса вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы и услуги. Об особенностях этого процесса напоминает Нацбанк.

Регулятор обращает внимание, что в случае, если организация торговли или сервиса готова вернуть своему клиенту деньги, ранее уплаченные при помощи банковской карточки, такую операцию необходимо оформить через операцию возврата в платежном терминале. В этом случае клиенту будут возвращены его денежные средства, а организации торговли (сервиса) — ранее выплаченное вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернет-эквайринг).

— Также сообщаем, что в настоящее время проводятся работы по внедрению в ЕРИП похожего сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме посредством систем дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли и сервиса — ранее выплаченное ими вознаграждение, — говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что сервис будет реализован в течение нескольких месяцев, подробная информация о порядке его использования будет сообщена позже.

При этом регулятор напоминает, что в ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне или ошибочно уплаченной суммы за жилищно-коммунальные услуги в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (расчетно-справочный центр). После рассмотрения заявления деньги будут возвращены плательщику.