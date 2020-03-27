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Неутешительный прогноз. S&P Global Ratings пророчит банкам США год без прибыли

27.03.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем аналитики S&P Global Ratings пророчат банкам США год без прибыли. По худшему сценарию,  экономические последствия последних событий в мире полностью уничтожат доход американских банков в текущем году. В "крайне неблагоприятном сценарии", S&P предполагает, что экономический эффект затронет все отрасли, а также самое резкое в истории снижение потребительских расходов. А при реализации менее тяжкого сценария - воздействие последних мировых событий - ограничится уже затронутыми на данный момент секторами: туризмом и индустрией развлечений. В этом случае прибыль кредитных организаций в этом году упадет примерно вдвое - до $100 миллиардов. При этом в агентстве уточняют, что это не текущие ожидания по экономическим результатам, а только предположения о том, что могло бы случиться. 
 
 
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Тем временем аналитики S&P Global Ratings пророчат банкам США год без прибыли. По худшему сценарию,  экономические последствия последних событий в мире полностью...
 
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