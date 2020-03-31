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Беларусь в апреле продолжит покупать нефть через Украину

31.03.2020 09:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Нафтогаз Украины» согласовал допсоглашение к договору транспортировки нефти между «Укртранснафтой» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании — BNK (UK) Limited — стоимостью до 100 млн гривен (3,5 млн долларов). Информация об этом размещена на сайте «Укртранснафты».


Фото: Укртранснафта

В апреле в терминал «Укртранснафты» в Южном (Одесская область) ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти для Беларуси, сообщил enkorr источник в «Укртранснафте».

Контракт на транспортировку нефти между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн гривен.

В марте «Южный» принял три танкера общим объемом 250 тыс. тонн нефти, которые по системе нефтепроводов «Одесса-Броды- Мозырь» направлены на Мозырский НПЗ. Сырье было поставлено компанией Socar Trading, торговым подразделением Госнефтекомпании Азербайджана: по одному танкеру было отгружено из портов Джейхан (Турция), Новороссийск (Россия) и Супса (Грузия).

На минувшей неделе Рейтер сообщил, что велика вероятность, что в апреле нефть в Беларусь продолжат поставлять лишь компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. По данным на 27 марта, «Большая пятерка» — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформили маршрутные поручения в трубопроводной монополии «Транснефть». Хотя ранее прошла информация, что правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска после трех месяцев споров.

Поставки нефти из России сведены к минимуму из-за спора по размеру премии к беспошлинной цене с крупными российскими компаниями.

На этом фоне «Белнефтехим» покупает танкерную нефть в портах Литвы и Украины.

В январе — марте Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они перерабатывали около 1 млн тонн нефти в месяц. Такие объемы переработки нефти позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка Беларуси и «критический объем экспорта», считают в «Белнефтехиме».

 
Теги: Минск
 
 
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«Нафтогаз Украины» согласовал допсоглашение к договору транспортировки нефти между «Укртранснафтой» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной...
 
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