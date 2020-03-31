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Беларусь в апреле продолжит покупать нефть через Украину
31.03.2020 09:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Нафтогаз Украины» согласовал допсоглашение к договору транспортировки нефти между «Укртранснафтой» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании — BNK (UK) Limited — стоимостью до 100 млн гривен (3,5 млн долларов). Информация об этом размещена на
В апреле в терминал «Укртранснафты» в Южном (Одесская область) ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти для Беларуси, сообщил
Контракт на транспортировку нефти между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были
В марте «Южный»
На минувшей неделе Рейтер
Поставки нефти из России сведены к минимуму из-за спора по размеру премии к беспошлинной цене с крупными российскими компаниями.
На этом фоне «Белнефтехим»
В январе — марте Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они
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«Нафтогаз Украины» согласовал допсоглашение к договору транспортировки нефти между «Укртранснафтой» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной...
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