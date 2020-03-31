По актуальному курсу самые дешевые квартиры были проданы за $53,3 тысячи, и это "однушки" общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала "четырешка" общей площадью 97,9 кв.м., аукцион по ней остановился на отметке в $115 079.

Количество заявок на лоты варьировалось от 1 (на лот №5) до 11 (на лот №13). По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, некоторые потенциальные покупатели подавали заявки сразу на несколько квартир, поэтому лот №16 остался без внимания - все заявители уже купили квартиры к тому времени, как подошла очередь этого лота.

Напомним, вторые торги пройдут 9 апреля , третьи — 16 апреля , четвертые — 23 апреля .