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Самая дешевая квартира в домах МАПИДа в английском стиле - "однушка" за $53,3 тысячи. Результаты первого аукциона

31.03.2020 17:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялись торги по квартирам в домах в английском стиле МАПИДа. Судя по всему, жилье в трехэтажных домах по ул. Космонавтов пользуется повышенным спросом среди минчан - непроданной осталась лишь одна квартира. Подробнее - в статье.

Самая дешевая квартира в домах МАПИДа в английском стиле - "однушка" за ,3 тысячи. Результаты первого аукциона
Фото: июль 2019 года

Итоги торгов

На продажу была выставлена21 квартира в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил «МАПИД». Аукцион проводил Минский городской центр недвижимости.

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,бел. руб.

Количество заявителей

Итоговая стоимость, бел.руб.

1

«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−1 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,1 кв. м)

235 440,00

9

300 440

2

«квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−2 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,3 кв. м)

226 005,00

3

261 005

3

«квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−3 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м)

217 170,00

3

232 170

4

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−4 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

2

141 400

5

«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−5 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м)

174 300,00

1

183 015

6

«квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−6 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м)

217 170,00

5

227 170

7

«квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−7 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,6 кв. м)

215 460,00

5

237 000

8

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−8 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

3

141 400

9

«квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−9 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м)

172 200,00

4

189 400

10

«квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−10 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м)

214 890,00

6

234 890

11

«квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−11 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,4 кв. м)

226 290,00

4

266 290

12

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−12 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м)

173 400,00

2

183 400

13

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−13 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 97,9 кв. м)

234 960,00

11

304 960

14

«квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−14 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м)

217 455,00

8

252 455

15

«квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−15 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м)

174 300,00

5

189 300

16

«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−16 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

4

снят с торгов

17

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−17 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,4 кв. м)

217 740,00

9

237 740

18

«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−18 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,7 кв. м)

215 745,00

9

240 745

19

«квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−19 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м)

172 200,00

4

177 200

20

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−20 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

2

141 400

21

«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−21 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м)

215 175,00

6

245 175

По актуальному курсу самые дешевые квартиры были проданы за $53,3 тысячи, и это "однушки" общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала "четырешка" общей площадью 97,9 кв.м., аукцион по ней остановился на отметке в $115 079.

Количество заявок на лоты варьировалось от 1 (на лот №5) до 11 (на лот №13). По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, некоторые потенциальные покупатели подавали заявки сразу на несколько квартир, поэтому лот №16 остался без внимания - все заявители уже купили квартиры к тому времени, как подошла очередь этого лота. 

Напомним, вторые торги пройдут 9 апреля, третьи — 16 апреля, четвертые — 23 апреля

Всего застройщик предложил купить уже 105 из 110 квартир в жилом комплексе. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.


Самая дешевая квартира в домах МАПИДа в английском стиле - "однушка" за ,3 тысячи. Результаты первого аукциона

Что это за комплекс?

Впервые информация о том, что «МАПИД» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой.

Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялись торги по квартирам в домах в английском стиле МАПИДа. Судя по всему, жилье в трехэтажных домах по ул. Космонавтов пользуется повышенным спросом...
 
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