Сегодня состоялись торги по квартирам в домах в английском стиле МАПИДа. Судя по всему, жилье в трехэтажных домах по ул. Космонавтов пользуется повышенным спросом среди минчан - непроданной осталась лишь одна квартира. Подробнее - в статье.
Фото: июль 2019 года
Итоги торгов
На продажу была выставлена21 квартира в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил «МАПИД». Аукцион проводил Минский городской центр недвижимости.
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,бел. руб.
Количество заявителей
Итоговая стоимость, бел.руб.
1
«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−1 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,1 кв. м)
235 440,00
9
300 440
2
«квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−2 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,3 кв. м)
226 005,00
3
261 005
3
«квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−3 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м)
217 170,00
3
232 170
4
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−4 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)
136 400,00
2
141 400
5
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−5 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м)
174 300,00
1
183 015
6
«квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−6 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м)
217 170,00
5
227 170
7
«квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−7 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,6 кв. м)
215 460,00
5
237 000
8
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−8 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)
136 400,00
3
141 400
9
«квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−9 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м)
172 200,00
4
189 400
10
«квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−10 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м)
214 890,00
6
234 890
11
«квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−11 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,4 кв. м)
226 290,00
4
266 290
12
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−12 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м)
173 400,00
2
183 400
13
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−13 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 97,9 кв. м)
234 960,00
11
304 960
14
«квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−14 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м)
217 455,00
8
252 455
15
«квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−15 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м)
174 300,00
5
189 300
16
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−16 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)
136 400,00
4
снят с торгов
17
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−17 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,4 кв. м)
217 740,00
9
237 740
18
«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−18 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,7 кв. м)
215 745,00
9
240 745
19
«квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−19 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м)
172 200,00
4
177 200
20
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−20 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)
136 400,00
2
141 400
21
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−21 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м)
215 175,00
6
245 175
По актуальному курсу самые дешевые квартиры были проданы за $53,3 тысячи, и это "однушки" общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала "четырешка" общей площадью 97,9 кв.м., аукцион по ней остановился на отметке в $115 079.
Количество заявок на лоты варьировалось от 1 (на лот №5) до 11 (на лот №13). По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, некоторые потенциальные покупатели подавали заявки сразу на несколько квартир, поэтому лот №16 остался без внимания - все заявители уже купили квартиры к тому времени, как подошла очередь этого лота.
Всего застройщик предложил купить уже 105 из 110 квартир в жилом комплексе. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.
Что это за комплекс?
Впервые информация о том, что «МАПИД» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой.
Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.
Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.