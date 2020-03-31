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Седьмой день молчания. КГК о «Деле Сергея Сацука»: Пока комментариев нет
31.03.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет Госконтроля пока не готов комментировать задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука, заявили TUT.BY в ведомстве.
— Пока комментариев по этой теме у нас нет. Пока не готов сказать [когда будут комментарии], — заявил TUT.BY пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов.
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля
30 марта редакция «Ежедневника»
В комментарии
Бастунец обратил внимание на то, что в последнее время стало заметно, насколько более «творчески» стали подходить представители силовых структур, правоохранительных органов для формулировки обвинений. По его словам, если раньше к уголовной ответственности журналисты привлекались чаще всего по статьям «Клевета», «Оскорбление», «Клевета в отношении президента», то по последним делам видно, что используются другие механизмы. Они уже не представляются настолько очевидным нарушением права на свободу высказывания, так, к примеру, используются ссылки на экономическую деятельность, ссылки на нарушения прав конкурентов.
— И это не может не тревожить, — резюмировал Андрей Бастунец.
По поводу задержания Сергея Сацука БАЖ
— Спецдокладчик по Беларуси наше сообщение получила, сейчас мы находимся с ней в коммуникации, —
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