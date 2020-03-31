Седьмой день молчания. КГК о «Деле Сергея Сацука»: Пока комментариев нет

Источник материала: Tut.by

Комитет Госконтроля пока не готов комментировать задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука, заявили TUT.BY в ведомстве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Пока комментариев по этой теме у нас нет. Пока не готов сказать [когда будут комментарии], — заявил TUT.BY пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

30 марта редакция «Ежедневника» опубликовала текст , в котором объяснила, в каких случаях и за что редакция берет деньги за материалы.

В комментарии «Ежедневнику» глава БАЖ Андрей Бастунец, давая оценку сегодняшней ситуации в сфере СМИ в Беларуси, сослался на международные рейтинги, в которых наша страна по степени свободы СМИ и свободы интернета находится на последних местах. И одна из причин этого — в различного рода возбуждаемых уголовных делах.

Бастунец обратил внимание на то, что в последнее время стало заметно, насколько более «творчески» стали подходить представители силовых структур, правоохранительных органов для формулировки обвинений. По его словам, если раньше к уголовной ответственности журналисты привлекались чаще всего по статьям «Клевета», «Оскорбление», «Клевета в отношении президента», то по последним делам видно, что используются другие механизмы. Они уже не представляются настолько очевидным нарушением права на свободу высказывания, так, к примеру, используются ссылки на экономическую деятельность, ссылки на нарушения прав конкурентов.

— И это не может не тревожить, — резюмировал Андрей Бастунец.

По поводу задержания Сергея Сацука БАЖ обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин и специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Дэвиду Кейе.

— Спецдокладчик по Беларуси наше сообщение получила, сейчас мы находимся с ней в коммуникации, — рассказал юрист БАЖ Олег Агеев.