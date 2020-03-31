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От 1 до 2 млн тонн. «Белнефтехим» продолжает переговоры с Россией по поставкам нефти

31.03.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия продолжают переговоры по вопросу поставки нефти в страну. Об этом заявил TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

— Переговоры продолжаются со всеми поставщиками. В месяц надо поставить на нефтеперерабатывающие заводы от 1 до 2 млн тонн нефти, — сказал Тищенко.

В январе-марте Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они перерабатывали около 1 млн тонн нефти в месяц. Такие объемы переработки нефти позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка Беларуси и «критический объем экспорта», отмечали в «Белнефтехиме».

«Имеются резервы, чтобы работать на заданном объеме», — сказал Тищенко, отвечая на вопрос, подписаны ли уже контракты на поставку в Беларусь в апреле хотя бы 1 млн тонн нефти. Он подтвердил, что Беларусь продолжит танкерные поставки нефти в апреле.

Велика вероятность, что в апреле нефть в Беларусь продолжат поставлять лишь компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. По предварительной информации, эти компании могут поставить в Беларусь около 280 тысяч тонн нефти.

«Большая пятерка» — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформила маршрутные поручения в трубопроводной монополии «Транснефть».

Поставки нефти из России сведены к минимуму из-за спора по размеру премии к беспошлинной цене с крупными российскими компаниями.

Неделю назад прошла информация, что правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска. Причем премию в размере 4,7 долларов за тонну российским нефтяникам планировалось компенсировать за счет межбюджетных расчетов, то есть правительства РФ, говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

— Пока идут переговоры с Беларусью у Минэнерго России. В первую очередь Минэнерго должно [договориться] об объемах поставки, о тех, кто будет поставлять нефть. Пока Минэнерго не договорится, мы не вступаем в переговоры со стороны Минфина, — сказал 31 марта журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя ход переговоров с Беларусью по поставкам нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе - марте Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они перерабатывали около 1 млн тонн нефти в месяц.
 
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