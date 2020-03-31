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Новые крупные объекты в ближайшие годы появятся на промышленной карте Минской области

31.03.2020 16:17 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Так, один из центров инновационных и наукоемких производств - Пуховичский район. Здесь возводят комплекс комбикормовых заводов в составе Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это будет предприятие по глубокой переработке зерна. Вместе с этим создадут и более тысячи рабочих мест. Кроме того, в 60 километрах от столицы появится и первое в нашей стране производство упаковки Tetra Pak. Проект реализуют российские инвесторы.
Еще одно производство с акцентом на экологичности - новый завод по выпуску деревянных пеллет (это топливо  из отходов деревообработки). Предприятие возводят в Борисове.

 
 
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Так, один из центров инновационных и наукоемких производств - Пуховичский район. Здесь возводят комплекс комбикормовых заводов в составе Белорусской национальной...
 
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