Комитет Госконтроля о Сергее Сацуке: Возбуждено уголовное дело за взятку 5 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Комитет Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК в отношении главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба КГК .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед», — говорится в сообщении КГК.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

30 марта редакция «Ежедневника» опубликовала текст , в котором объяснила, в каких случаях и за что редакция берет деньги за материалы.