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Комитет Госконтроля о Сергее Сацуке: Возбуждено уголовное дело за взятку 5 тысяч долларов
31.03.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК в отношении главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов, сообщает
— Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед», — говорится в сообщении КГК.
В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет.
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля
30 марта редакция «Ежедневника»
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В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела...
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