Источник материала: БT

Эффективность производства важнее числовых показателей

Александр Лукашенко ответил и на вопросы журналистов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Эффективность производства важнее числовых показателей Финансово-экономическая эффективность, то есть - заработанные деньги, важнее количественных показателей в работе предприятий. Об этом шла речь в ходе посещения...

Финансово-экономическая эффективность, то есть - заработанные деньги, важнее количественных показателей в работе предприятий. Об этом шла речь в ходе посещения Президентом организации группы компаний "Серволюкс".Глава государства накануне находился в рабочей поездке в Смолевичском районе. Александр Лукашенко ознакомился с выпуском полуфабрикатов из мяса птицы и работой молочно-товарной фермы. Частников Глава государства нацеливает на заботу о людях и помощь в развитии сельских населенных пунктов. Бизнес в Беларуси должен быть социально-ответственным, а производства и экономика - работать без остановки. Последнее - принципиальная позиция Президента. Александр Лукашенко также отметил, что на фоне пандемии государство готово подставить плечо бизнесу. Но только тем, кто и сам готов выложиться на все сто процентов.Рассказал, в частности, что школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю - необходимо еще изучить вопрос потенциальной наполняемости классов. Выездные мероприятия в конце недели стали уже традиционными в президентском графике. Он остается неизменным, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.