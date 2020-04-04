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А. Лукашенко: Эффективность производства важнее числовых показателей

04.04.2020 10:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Финансово-экономическая эффективность, то есть - заработанные деньги, важнее количественных показателей в работе предприятий. Об этом шла речь в ходе посещения Президентом организации группы компаний "Серволюкс".

Эффективность производства важнее числовых показателей

Глава государства накануне находился в рабочей поездке в Смолевичском районе. Александр Лукашенко ознакомился с выпуском полуфабрикатов из мяса птицы и работой молочно-товарной фермы. Частников Глава государства нацеливает на заботу о людях и помощь в развитии сельских населенных пунктов. Бизнес в Беларуси должен быть социально-ответственным, а производства и экономика - работать без остановки. Последнее - принципиальная позиция Президента. Александр Лукашенко также отметил, что на фоне пандемии государство готово подставить плечо бизнесу. Но только тем, кто и сам готов выложиться на все сто процентов.

Александр Лукашенко ответил и на вопросы журналистов

Рассказал, в частности, что школьные каникулы, скорее всего, продлят на неделю - необходимо еще изучить вопрос потенциальной наполняемости классов. Выездные мероприятия в конце недели стали уже традиционными в президентском графике. Он остается неизменным, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

 
 
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Финансово-экономическая эффективность, то есть - заработанные деньги, важнее количественных показателей в работе предприятий. Об этом шла речь в ходе посещения...
 
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