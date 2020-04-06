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Глава Кричевского района проработал всего 3,5 месяца - и его отстранили от должности

06.04.2020 11:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

От должности председателя Кричевского райисполкома отстранен Сергей Шацкий. Информацию TUT.BY подтвердили в Могилевском облисполкоме. На этом месте Шацкий проработал без малого 3,5 месяца. Причину отстранения не называют.


Фото: horki.info

В облисполкоме подчеркнули: Шацкий от должности отстранен, но не освобожден. Причину отстранения не называют.

Обязанности председателя Кричевского райисполкома временно исполняет заместитель — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Игорь Метелица. По его словам, новые обязанности он исполняет с 2 апреля, после того как губернатор Леонид Заяц отстранил Шацкого от должности.

Сергей Шацкий стал главой Кричевского райисполкома в конце декабря 2019 года. За 2 месяца до этого его представляли в Дрибинском райисполкоме как нового первого зампреда. То есть за полгода он сменил два места работы.

Шацкий родом из деревни Высокое Оршанского района, ему 39 лет. Окончил Белорусскую государственную сельхозакадемию. Был инженером-рыбоводом в Сенненском районе, потом несколько лет работал на лесопильном участке в Оршанском районе. С 2011 года 7 лет был первым замом в управлении сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома. Весной 2018-го был назначен первым зампредом Горецкого райисполкома (начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию), где провел ровно полтора года. А в октябре 2019-го был представлен на такую же должность в Дрибинском райисполкоме, где проработал не больше двух месяцев до назначения главой Кричевского района.

 
 
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На предыдущей должности Сергей Шацкий проработал не больше двух месяцев.
 
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