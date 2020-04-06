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Учимся дома: запущена онлайн-программа Girls4Tech

06.04.2020 11:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Mastercard открыла возможность дистанционного STEM-обучения для детей, родителей и учителей.

Mastercard расширяет доступ к своей учебной программе по направлению STEM (наука, технология, инженерия, математика), используя комплекс новых творческих образовательных онлайн-ресурсов. Программа разработана для детей 8-12 лет, чтобы помочь учителям и родителям вдохновлять школьников на учебу и освоение новых областей знаний.

На сайте Girls4Tech Connect, который Mastercard недавно запустила в сотрудничестве с образовательной компанией Scholastic, родители и преподаватели могут скачивать уроки, которые помогут ученикам ознакомиться с темами STEM, не выходя из дома в любой точке мира. Учебный курс доступен в том числе и в Беларуси. Онлайн-уроки ведутся на английском языке. Они подразумевают самостоятельное обучение для детей, однако эти материалы также помогут учителям проводить онлайн-уроки.

Mastercard разработала программу занятий на основе международных научных и математических стандартов, используя собственную глубокую экспертизу в области платежных технологий и инноваций.  Girls4Tech дает детям возможность изучить широкий спектр карьерных направлений и профессий в области STEM – например, таких как специалист по выявлению мошенничества, аналитик данных и инженер программного обеспечения.

Программа Girls4Tech (Технологии для девочек) работает уже шесть лет, и за это время обучение прошли более 800 000 учеников по всему миру. Занятия проводятся в формате открытий, девочки решают задачи по актуальным современным проблемам и пробуют свои силы в STEM.

«Мы знаем, что для родителей и учителей сейчас очень непростое время и надеемся, что наша учебная программа станет увлекательным способом ознакомления детей с науками STEM, пока они остаются дома, – комментирует Сьюзан Уорнер, вице-президент по социальному взаимодействию Mastercard и основатель программы Girls4Tech. – Легкий доступ к материалам на сайте позволит изучить всю информацию из наших многочисленных семинаров. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить занятия и в оффлайн-формате, когда собираться вместе снова станет безопасно».

Новые материалы будут публиковаться каждую неделю на сайте Girls4Tech, а также на страницах Facebook и Twitter. На данный момент уроки доступны на английском языке, а в ближайшие несколько недель появится программа на испанском и китайском.

Ключевые результаты за первые шесть лет

  • К настоящему времени обучение в программе Girls4Tech прошли уже более 800 000 девочек из 27 стран и 6 континентов;
  • В программе участвуют более 4 400 преподавателей со всего мира;
  • Для дальнейшего развития инициативы Mastercard объединила усилия с такими партнерами, как Scholastic, Главная лига бейсбола (Major League Baseball), Сеть обучения предпринимательству (Network for Teaching Entrepreneurship, NFTE) и другими, чтобы совместно предоставить возможность обучаться по направлению STEM для девочек от 8 до 16 лет.

Прогресс в области технологических навыков не стоит на месте, и в 2019 году стартовал новый учебный курс, участники которого могут более глубоко изучить динамично развивающиеся сферы кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ) – “Girls4Tech: кибербезопасность и ИИ”.

Учебные программы также доступны и для девочек в возрасте 13-16 лет – с Girls4Tech 2.0, а для девочек 8-10 лет появились 20-недельные курсы по программированию – Girls4Tech & Code.

Для подробной информации о программе Girls4Tech, а также доступа к онлайн-урокам, пожалуйста, посетите сайт Girls4Tech Connect.

 
 
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Mastercard открыла возможность дистанционного STEM-обучения для детей, родителей и учителей.
 
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