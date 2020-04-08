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В Минске ночью был пожар на комбинате силикатных изделий
08.04.2020 14:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью в Минске на улице Минина горели бункеры на территории комбината силикатных изделий. Подробности
8 апреля ночью на вызов по улице Минина выехали спасатели. Выяснилось, что в цехе комбината силикатных изделий в 6 бункерах пенополистирола загорелись вспенивающиеся гранулы. Огонь повредил полистирол в бункерах, парусину, деревянную отделку, оконные рамы, закопчено здание цеха.
Пожар потушили, пострадавших не было. Эвакуация не требовалась.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки электровентилятора).
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Ночью на вызов по улице Минина выехали спасатели. Выяснилось, что 6 бункерах пенополистирола загорелись вспенивающиеся гранулы.
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