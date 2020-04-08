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В Минске ночью был пожар на комбинате силикатных изделий

08.04.2020 14:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске на улице Минина горели бункеры на территории комбината силикатных изделий. Подробности сообщает МЧС.


8 апреля ночью на вызов по улице Минина выехали спасатели. Выяснилось, что в цехе комбината силикатных изделий в 6 бункерах пенополистирола загорелись вспенивающиеся гранулы. Огонь повредил полистирол в бункерах, парусину, деревянную отделку, оконные рамы, закопчено здание цеха.

Пожар потушили, пострадавших не было. Эвакуация не требовалась.


Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки электровентилятора).

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью на вызов по улице Минина выехали спасатели. Выяснилось, что 6 бункерах пенополистирола загорелись вспенивающиеся гранулы.
 
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