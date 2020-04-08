В Минске ночью был пожар на комбинате силикатных изделий

Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске на улице Минина горели бункеры на территории комбината силикатных изделий. Подробности сообщает МЧС.





8 апреля ночью на вызов по улице Минина выехали спасатели. Выяснилось, что в цехе комбината силикатных изделий в 6 бункерах пенополистирола загорелись вспенивающиеся гранулы. Огонь повредил полистирол в бункерах, парусину, деревянную отделку, оконные рамы, закопчено здание цеха.

Пожар потушили, пострадавших не было. Эвакуация не требовалась.





Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки электровентилятора).