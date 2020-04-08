Гражданское общество Беларуси в условиях пандемии: Результаты опроса

Источник материала: Tut.by

С 27 марта по 1 апреля 2020 года Pact проводил онлайн опрос среди общественных организаций и инициатив Беларуси, чтобы понять влияние пандемии COVID-19 на их деятельность, планы и потребности, пишет Thinktanks.by.

Результаты опроса основаны на анализе 94 валидных анкет, заполненных от имени общественных организаций и инициатив, представляющих различные регионы Беларуси и секторы гражданского общества. Опрос проводился в рамках USAID/BRAMA Activity.

Основные выводы

Большинство белорусских общественных организаций и инициатив оказались затронуты пандемией COVID-19. Основные трудности сегодня – это сложность организации публичных мероприятий, снижение охвата целевых групп и ограниченный доступ к финансовым ресурсам.

Организация дистанционной работы, перенос мероприятий и перевод деятельности в виртуальный режим являются наиболее распространенными мерами реагирования на пандемию.

Дальнейшая адаптация и планирование будущего осложняются недостатком информации о развитии ситуации. Доступ к достоверным данным о COVID-19 становится одной из приоритетных потребностей белорусских общественных организаций и инициатив.

Несмотря на вызовы, большинство респондентов видят возможности для внедрения цифровых решений, апробирования новых форматов онлайн работы и более интенсивной координации внутри сектора.

От доноров, в первую очередь, ожидается поддержка в развитии цифровых компетенций, возможность вносить коррективы в утвержденные планы проектов и продление сроков отчетности.

Результаты исследования доступны в слайдах ниже:

Источники, из которых организации гражданского общества получают информацию о пандемии









Как сегодня организации гражданского общества реагируют на ситуацию пандемии















Как в дальнейшем организации гражданского общества планируют адаптироваться к ситуации пандемии



















