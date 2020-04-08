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Гражданское общество Беларуси в условиях пандемии: Результаты опроса
08.04.2020 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 27 марта по 1 апреля 2020 года Pact проводил онлайн опрос среди общественных организаций и инициатив Беларуси, чтобы понять влияние пандемии COVID-19 на их деятельность, планы и потребности,
Результаты опроса основаны на анализе 94 валидных анкет, заполненных от имени общественных организаций и инициатив, представляющих различные регионы Беларуси и секторы гражданского общества. Опрос проводился в рамках USAID/BRAMA Activity.
Основные выводы
Результаты исследования доступны в слайдах ниже:
Источники, из которых организации гражданского общества получают информацию о пандемии
Как сегодня организации гражданского общества реагируют на ситуацию пандемии
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С 27 марта по 1 апреля 2020 года Pact проводил онлайн опрос среди общественных организаций и инициатив Беларуси, чтобы понять влияние пандемии COVID-19 на их деятельность,...
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