Приорбанк выпустил устройство для приема оплаты картами и наличными

Приорбанк первым в Беларуси предложил «Программную кассу» с универсальным устройством для приема оплаты карточками и наличными. Оно позволяет бизнесу с выгодой предлагать клиентам различные способы расчетов.

Новая технология совмещает в себе несколько функций. Устройство одновременно работает как кассовый аппарат, POS-терминал и модуль средства контроля налоговых органов (СКНО). Такое решение позволяет экономить на приобретении, обслуживании и обновлении разных устройств, а комиссия банка будет только за эквайринг без дополнительных платежей. Также можно не дублировать безналичную сделку по карте на кассе, сокращая тем самым время обслуживания покупателя.

Технология реализована Приорбанком на основе собственного процессингового центра. Это повышает скорость расчетов и зачисления выручки на счет в любом банке.

Технология будет расширяться в своём функционале. В скором времени станут доступны дополнительные функции, такие как сканер QR- и штрих-кодов, автоматизированная кассовая и бухгалтерская программа, а также использование облачных систем учета товаров.

«Для Беларуси это абсолютно новая комплексная технология. В отличие от других похожих решений на рынке, программная касса принимает к оплате как карточки, так и ведёт учёт наличных. Это шаг в будущее и для продавца, и для потребителя. Функционал максимально широкий, а при необходимости можно запускать новые возможности за счет приложений под ОС Android. Со своей стороны, мы гарантируем быстрое решение нестандартных задач и кастомизацию предлагаемых решений, информационную и техническую поддержку на всей территории Беларуси», — рассказали в Приорбанке.