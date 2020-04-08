ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Одноклассники с GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети

09.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники и образовательный портал GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Обучение будет полезно как для начинающих и опытных интернет-маркетологов, так и для предпринимателей, которые хотят научиться эффективно работать с аудиторией в ОК.

В текущих кризисных условиях, когда бизнес перемещается в онлайн и оптимизирует все процессы с оглядкой на диджитал, навыки продвижения товаров и услуг с помощью инструментов социальных сетей становятся особенно ценными. 

Студенты курса OK и GeekBrains научатся разрабатывать контент с учетом пользовательской активности, узнают о форматах продвижения в ОК, платных и бесплатных методах получения охвата и получат опыт работы с постами в Одноклассниках. Кроме того, в ходе обучения пользователи освоят технологии таргетированной рекламы в ОК и самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений аудитории соцсети. 

Полученные знания позволят грамотно интерпретировать результаты рекламных кампаний и планировать стратегию развития в ОК. Для успешного прохождения курса нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях, а также личный профиль в ОК.

Курс «Продвижение бизнеса в Одноклассниках» бесплатно доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», а также в официальной группе ОК.Бизнес. Также курс стал  частью факультета SMM-менеджмента, который 8 апреля открыл прием студентов на портале GeekBrains. По завершении курса на площадках ОК студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат об успешном прохождении обучения. 

Чтобы поддержать малый и средний бизнес в непростые времена, Одноклассники и ВКонтакте до 30 июня будут удваивать бюджет для продвижения на платформах. ОК удвоят сумму, которую пользователь внесёт на счёт рекламного кабинета соцсети. В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы, при этом настройка рекламы не потребует знаний в интернет-продвижении: достаточно выбрать нужную аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть Одноклассники и образовательный портал GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Приорбанк выпустил устройство для приема оплаты картами и наличными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика