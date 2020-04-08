Одноклассники с GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети

Социальная сеть Одноклассники и образовательный портал GeekBrains запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Обучение будет полезно как для начинающих и опытных интернет-маркетологов, так и для предпринимателей, которые хотят научиться эффективно работать с аудиторией в ОК.

В текущих кризисных условиях, когда бизнес перемещается в онлайн и оптимизирует все процессы с оглядкой на диджитал, навыки продвижения товаров и услуг с помощью инструментов социальных сетей становятся особенно ценными.

Студенты курса OK и GeekBrains научатся разрабатывать контент с учетом пользовательской активности, узнают о форматах продвижения в ОК, платных и бесплатных методах получения охвата и получат опыт работы с постами в Одноклассниках. Кроме того, в ходе обучения пользователи освоят технологии таргетированной рекламы в ОК и самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений аудитории соцсети.

Полученные знания позволят грамотно интерпретировать результаты рекламных кампаний и планировать стратегию развития в ОК. Для успешного прохождения курса нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях, а также личный профиль в ОК.

Курс «Продвижение бизнеса в Одноклассниках» бесплатно доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», а также в официальной группе ОК.Бизнес. Также курс стал частью факультета SMM-менеджмента, который 8 апреля открыл прием студентов на портале GeekBrains. По завершении курса на площадках ОК студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат об успешном прохождении обучения.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес в непростые времена, Одноклассники и ВКонтакте до 30 июня будут удваивать бюджет для продвижения на платформах. ОК удвоят сумму, которую пользователь внесёт на счёт рекламного кабинета соцсети. В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы, при этом настройка рекламы не потребует знаний в интернет-продвижении: достаточно выбрать нужную аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть».