В Минске начали строительство Международного финансового центра. На площадку приезжал вице-премьер

Источник материала: Tut.by

В Минске крупнейший застройщик страны «Дана Холдингс» начала строительство Международного финансового центра Minsk World, который власти видят в роли катализатора экономического развития. Строительную площадку посетил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщила пресс-служба «Дана Холдингс».



Фото: пресс-служба компании

— МФЦ должен показать, что Беларусь является страной, в которой возможны самые крупные сделки, что здесь могут работать представители самого крупного бизнеса, — отметил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

По словам вице-премьера, страна заинтересована в том, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по созданию МФЦ, и уже сейчас нужно вести переговоры с представителями крупного международного бизнеса, чтобы они были готовы начать деятельность на белорусской площадке.

— Мы надеемся, что Международный финансовый центр выведет нашу экономику на совершенно новый уровень. Мы работаем в три смены. И планируем, что во взятые на себя временные рамки уложимся досрочно, — заявила вице-президент «Дана Холдингз» Светлана Щетко.

Сейчас работы ведутся на стадии котлована — выбирается грунт на необходимый уровень, забиваются сваи.



Фото: пресс-служба компании

Концепция создания МФЦ Minsk World предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что, по задумке инициаторов, позволит Беларуси стать самой конкурентной страной Европы для привлечения инвестиций, создать тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест.

МФЦ строится в комплексе «Минск Мир», на месте бывшего аэропорта. Рядом идут работы на будущей станции метро «Аэродромная» третьей линии минского метрополитена.

По словам Кухарева, строительство метро ведется в полном соответствии с графиком.

— Мы планируем: в течение двух лет эта ветка будет полностью завершена, что позволит более интенсивно развивать эту часть города, активнее привлекать сюда и жителей, и бизнес. Новая ветка метро будет способствовать также развитию транспортной инфраструктуры города, ведь это наиболее мобильный и востребованный вид транспорта, — отметил вице-премьер.

Председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич рассказал, что только на площадке комплекса «Минск Мир» до конца года компания намерена инвестировать не менее 100 млн долларов.

— В нашей стране строительная отрасль опирается на собственные силы, поэтому способна адекватно отвечать на вызовы времени, — отметил Мулич, рассказав, что на объектах компании задействовано более 20 генподрядчиков и около тысячи субподрядных организаций, это десятки тысяч рабочих мест.