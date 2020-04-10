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В Минске начали строительство Международного финансового центра. На площадку приезжал вице-премьер
10.04.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске крупнейший застройщик страны «Дана Холдингс» начала строительство Международного финансового центра Minsk World, который власти видят в роли катализатора экономического развития. Строительную площадку посетил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщила пресс-служба «Дана Холдингс».
— МФЦ должен показать, что Беларусь является страной, в которой возможны самые крупные сделки, что здесь могут работать представители самого крупного бизнеса, — отметил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
По словам вице-премьера, страна заинтересована в том, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по созданию МФЦ, и уже сейчас нужно вести переговоры с представителями крупного международного бизнеса, чтобы они были готовы начать деятельность на белорусской площадке.
— Мы надеемся, что Международный финансовый центр выведет нашу экономику на совершенно новый уровень. Мы работаем в три смены. И планируем, что во взятые на себя временные рамки уложимся досрочно, — заявила вице-президент «Дана Холдингз» Светлана Щетко.
Сейчас работы ведутся на стадии котлована — выбирается грунт на необходимый уровень, забиваются сваи.
МФЦ строится в комплексе «Минск Мир», на месте бывшего аэропорта. Рядом идут работы на будущей станции метро «Аэродромная» третьей линии минского метрополитена.
По словам Кухарева, строительство метро ведется в полном соответствии с графиком.
— Мы планируем: в течение двух лет эта ветка будет полностью завершена, что позволит более интенсивно развивать эту часть города, активнее привлекать сюда и жителей, и бизнес. Новая ветка метро будет способствовать также развитию транспортной инфраструктуры города, ведь это наиболее мобильный и востребованный вид транспорта, — отметил вице-премьер.
Председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич рассказал, что только на площадке комплекса «Минск Мир» до конца года компания намерена инвестировать не менее 100 млн долларов.
— В нашей стране строительная отрасль опирается на собственные силы, поэтому способна адекватно отвечать на вызовы времени, — отметил Мулич, рассказав, что на объектах компании задействовано более 20 генподрядчиков и около тысячи субподрядных организаций, это десятки тысяч рабочих мест.
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В Минске крупнейший застройщик страны «Дана Холдингс» начала строительство Международного финансового центра Minsk World, который власти видят в роли катализатора...
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