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Нет вопросов к министерству образования, или Почему учитель тоже человек

10.04.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Как с новой четверти будут учиться ученики, которые решат не ходить в школу?» Вопрос, с которым TUT.BY обратился к специалистам белорусской системы образования, надо разбирать по частям. Часть первая: КАК?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сначала учитель проводит уроки у тех детей, которые все-таки продолжат ходить в школу. Затем педагог садится за компьютер и выстраивает работу учеников, которые остались дома. Как именно это будет происходить, каждый решает сам. Возможно, это будут уроки онлайн, возможно, педагог будет выкладывать материал урока: конспекты, видео, презентации — и задания, а дети будут работать с ними самостоятельно».

При такой организации учебного процесса нагрузка на учителей удваивается. Нет, подождите. Более чем удваивается. Привычные уроки и планы к ним — это одна нагрузка. Проведение дополнительных занятий в онлайне и подготовка к ним, непривычные для большинства уроки в Zoom-е, стримы, загрузка конспектов, планов и прочего — это еще как минимум две нагрузки.

Как будет вознагражден учительский труд при такой «организации» учебного процесса? Сколько учителей технически готовы к такому? Отделы образования, министерство организовали обучение учителей таким навыкам? Установили программы, обеспечили камерами, нормальным доступом в интернет? Обратились к попечительским советам с просьбой о помощи?

Поправьте меня, но за две недели каникул я о таком не слышал. Учителя — это пыль под ногами. Они не будут роптать, нет — ведь на острие сейчас врачи, они герои, а учитель — он приспособится. Уйдет в отпуск за свой счет — уволят ведь, если не уйдет. Покрасит класс. Есть ли что-то такое, чего не стерпит белорусский учитель?

Часть вторая: «которые РЕШАТ».

Что мы знаем о детях и COVID-19? Мы знаем, что большинство детей легко переносит вирус. Да — легко переносит его на любые расстояния. Я не вирусолог, не врач, но мне хватает образования, чтобы понять, что дети, которые собираются вместе, контактируют друг с другом намного больше самых безответственных взрослых. И если на каникулах бабушка с дедушкой сидели со своими «отдельно взятыми» внуками и имели минимум контактов с внешним миром, то, как только их внучек или внучка пойдут в школу, эффект будет примерно такой же, как будто они пригласили в гости весь класс вместе с родственниками. Общественный транспорт, магазины — кто отдает себе отчет в том, во сколько раз вырастет число контактов с носителями вируса? Я понимаю, многие устали сидеть дома с детьми. Кто-то до сих пор не верит в серьезность проблемы. Но значит ли это, что надо «рискнуть»? Уж больно высокими выглядят ставки…

Поберегите учителей. Они тоже герои, только «неизвестные герои». Не надо потом произносить речи и возлагать цветы к их памятнику, позаботьтесь о них здесь и сейчас. Введите карантин в школах, организуйте — в любой форме — удаленный учебный процесс. Неужели отсутствие в Кодексе об образовании такого понятия как «дистанционная форма обучения» — это непреодолимое препятствие?

Вируса COVID-19 в международной классификации болезней тоже не было — но его приходится лечить без всяких поправок в МКБ-10. Внесите, наконец, нужную поправку — при желании на эту процедуру уйдет неделя. Не прикрывайтесь «голосованием» родителей — это сфера ответственности государства. Дети должны остаться дома. Учителя должны спокойно организовать удаленное обучение в той форме, которая обеспечит максимальный охват детей. Система образования должна обеспечить их обучение нужным техническим навыкам и материальную базу. Делайте свою работу — и дайте врачам максимально спокойно делать свою. Родители помогут всем, что в их силах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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Как будет вознагражден учительский труд при такой «организации» учебного процесса? Сколько учителей технически готовы к такому? Отделы образования, министерство...
 
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