Беларусь получит два танкера азербайджанской и норвежской нефти в апреле

Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, сообщил пресс-секретарь структуры Александр Тищенко.

11 апреля в порт Южный прибудет танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти . К середине апреля - еще один танкер с таким же количеством норвежской нефти в Клайпеду.

Тищенко не исключил, что «поставки танкерами могут быть увеличены», передает «Интерфакс-Запад».

На апрель также контрактуются поставки нефти из РФ. Компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Беларусь в объеме около 1 млн тонн. Они будут поставлять нефть в Беларусь без премии . Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

В феврале Беларусь через Клайпеду получила первый в этом году танкер нефти из Норвегии . В марте пришел третий танкер, который доставил 80 тысяч нефти .