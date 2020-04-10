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Беларусь получит два танкера азербайджанской и норвежской нефти в апреле
11.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, сообщил пресс-секретарь структуры Александр Тищенко.
11 апреля в порт Южный прибудет танкер с 85 тыс. т
Тищенко не исключил, что «поставки танкерами могут быть увеличены»,
На апрель также контрактуются поставки нефти из РФ. Компании РФ
В феврале Беларусь через Клайпеду получила первый в этом году
11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь
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Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, сообщил пресс-секретарь структуры Александр Тищенко.
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