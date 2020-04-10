ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь получит два танкера азербайджанской и норвежской нефти в апреле

11.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, сообщил пресс-секретарь структуры Александр Тищенко.

11 апреля в порт Южный прибудет танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. К середине апреля - еще один танкер с таким же количеством норвежской нефти в Клайпеду.

Тищенко не исключил, что «поставки танкерами могут быть увеличены», передает «Интерфакс-Запад».

На апрель также контрактуются поставки нефти из РФ. Компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Беларусь в объеме около 1 млн тонн. Они будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

В феврале Беларусь через Клайпеду получила первый в этом году танкер нефти из Норвегии. В марте пришел третий танкер, который доставил 80 тысяч нефти.

11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, сообщил пресс-секретарь структуры Александр Тищенко.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белнефтехим: Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами на 100%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика