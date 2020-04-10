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Белнефтехим: Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами на 100%
10.04.2020 22:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня нашему телеканалу заявили в Белнефтехиме. Приоритетной остается и задача наполнения отечественных нефтехранилищ на перспективу. Напомним, наша страна уже подписала крупный контракт на перекачку ресурсов с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками. Кроме того, из альтернативных источников. Так, из Азербайджана по морскому пути в Беларусь прибудет 85 тысяч тонн нефти. Такой же объем поставят из Норвегии. Между тем, по словам экспертов, мировой нефтяной рынок в ожидании равновесия.
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим": "Все усилия, которые проводятся на рынке нефти, связаны в первую очередь с тем, чтобы выровнять или поднять стоимость нефти, потому, что многие нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие структуры столкнулись с проблемой рентабельности. Поэтому рынок, конечно же, требует корректировок, и даже последние форматы по сделке ОПЕК + говорят о том, что не все легко складывается, не все согласны идти тем путем, который предлагают ведущие страны-экспортеры".
О том, что ждет нефтяной рынок в условиях очередного кризиса. О ценах на ресурсы и новых возможностях для Беларуси смотрите в
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Беларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня...
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