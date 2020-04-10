Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белнефтехим: Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами на 100% Беларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня...

Беларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня нашему телеканалу заявили в Белнефтехиме. Приоритетной остается и задача наполнения отечественных нефтехранилищ на перспективу. Напомним, наша страна уже подписала крупный контракт на перекачку ресурсов с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками. Кроме того, из альтернативных источников. Так, из Азербайджана по морскому пути в Беларусь прибудет 85 тысяч тонн нефти. Такой же объем поставят из Норвегии. Между тем, по словам экспертов, мировой нефтяной рынок в ожидании равновесия.О том, что ждет нефтяной рынок в условиях очередного кризиса. О ценах на ресурсы и новых возможностях для Беларуси смотрите вв это воскресенье.