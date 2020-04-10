ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белнефтехим: Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами на 100%

10.04.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня нашему телеканалу заявили в Белнефтехиме. Приоритетной остается и задача наполнения отечественных нефтехранилищ на перспективу. Напомним, наша страна уже подписала крупный контракт на перекачку ресурсов с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками. Кроме того, из альтернативных источников. Так, из Азербайджана по морскому пути в Беларусь прибудет 85 тысяч тонн нефти. Такой же объем поставят из Норвегии. Между тем, по словам экспертов, мировой нефтяной рынок в ожидании равновесия.

Александр Тищенко,  пресс-секретарь концерна "Белнефтехим": "Все усилия, которые проводятся на рынке нефти, связаны в первую очередь с тем, чтобы выровнять или поднять стоимость нефти, потому, что многие нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие структуры столкнулись с проблемой рентабельности. Поэтому рынок, конечно же, требует корректировок, и даже последние форматы по сделке ОПЕК + говорят о том, что не все легко складывается, не все согласны идти тем путем, который предлагают ведущие страны-экспортеры".

О том, что ждет нефтяной рынок в условиях очередного кризиса. О ценах на ресурсы и новых возможностях для Беларуси смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь должна выйти на 100-процентное обеспечение внутреннего рынка нефтью уже к концу этого месяца. В апреле будет обеспечен и экспорт сырья. Об этом сегодня...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Расширить стимулы для роста электропотребления в стране. Все нюансы предложенных инициатив обсудили во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика