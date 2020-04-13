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Равков - в Брестской, Назаров - в Гомельской. Президент назначил уполномоченных представителей

13.04.2020 18:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 13 апреля подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Андрей Равков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области.

Ранее этот пост в Гомельской области занимал первый вице-премьер Александр Турчин, который в настоящее время является губернатором Минской области. Уполномоченным представителем главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, который в настоящее время занимает должность председателя ЕЭК.

Уполномоченные представители главы государства появились в Беларуси в 2017 году благодаря указу президента. Человек на этой должности подчиняется президенту и представляет его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации президента.

В задачи уполномоченного представителя входит анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.

 
 
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Уполномоченные представители главы государства появились в Беларуси в 2017 году благодаря указу президента. Человек на этой должности подчиняется президенту и...
 
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