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В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков

13.04.2020 22:13 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Особое внимание и здоровью самих врачей. В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков. Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения. А сейчас здесь также решили поддержать белорусских врачей. Экран вырезают лазером, а элементы крепления делают из оргстекла. Перед запуском производства образцы протестировали врачи. Конструкторы учли пожелания и доработали защитные экраны.

Могилевское предприятие "Моготекс" начало производство бытовой марли. Филиалы в Полоцке, Кобрине и Быхове переведены на пошив повязок. Такие меры приняты по результатам совещания у Президента, где поручено решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. Сейчас в цехах выпускают до 80 тысяч изделий в сутки. К концу недели планируется увеличить объемы до 100 тысяч. Что касается объемов выпускаемой марли на предприятии, то они позволяют производить в стране до полумиллиона повязок в день. Сейчас на предприятии идет разработка пошива одноразовых комбинезонов из нетканого материала.

 
Теги: Витебск
 
 
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Особое внимание и здоровью самих врачей. В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков. Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы...
 
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