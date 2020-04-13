|
В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков
13.04.2020 22:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОсобое внимание и здоровью самих врачей. В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков. Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения. А сейчас здесь также решили поддержать белорусских врачей. Экран вырезают лазером, а элементы крепления делают из оргстекла. Перед запуском производства образцы протестировали врачи. Конструкторы учли пожелания и доработали защитные экраны.
Могилевское предприятие "Моготекс" начало производство бытовой марли. Филиалы в Полоцке, Кобрине и Быхове переведены на пошив повязок. Такие меры приняты по результатам совещания у Президента, где поручено решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. Сейчас в цехах выпускают до 80 тысяч изделий в сутки. К концу недели планируется увеличить объемы до 100 тысяч. Что касается объемов выпускаемой марли на предприятии, то они позволяют производить в стране до полумиллиона повязок в день. Сейчас на предприятии идет разработка пошива одноразовых комбинезонов из нетканого материала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание и здоровью самих врачей. В Витебске освоили выпуск защитных экранов для медиков. Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)